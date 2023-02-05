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Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2023
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Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ
Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2023
Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ
Дом в британском городе Солсбери, в котором ранее проживал осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, был продан местному жителю,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:02
2023-02-05T13:02
в мире
солсбери
сергей скрипаль
россия
великобритания
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дом в британском городе Солсбери, в котором ранее проживал осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, был продан местному жителю, сообщает газета Mirror. Согласно изданию, Скрипаль несколько лет назад продал дом совету графства Уилтшир за 260 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что местный житель приобрел дом по схеме совместного владения. "Мы в процессе продажи... Работы по ремонту объекта, скорее всего, будут завершены к июню. На этот момент дом будет заселен снова", - приводит газета слова представителя совета Фила Алфорда. Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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в мире, солсбери, сергей скрипаль, россия, великобритания
В мире, Солсбери, Сергей Скрипаль, Россия, Великобритания
13:02 05.02.2023
 
Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ

Mirror: дом экс-офицера ГРУ Скрипаля в британском Солсбери продали местному жителю

© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дом в британском городе Солсбери, в котором ранее проживал осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, был продан местному жителю, сообщает газета Mirror.
Согласно изданию, Скрипаль несколько лет назад продал дом совету графства Уилтшир за 260 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что местный житель приобрел дом по схеме совместного владения.
"Мы в процессе продажи... Работы по ремонту объекта, скорее всего, будут завершены к июню. На этот момент дом будет заселен снова", - приводит газета слова представителя совета Фила Алфорда.
Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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