10:36 05.02.2023 (обновлено: 11:46 05.02.2023)
В США констатировали смерть американской дипломатии
The National Interest: дипломатия США потеряла влияние в израильско-палестинском кризисе
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод о смерти американской дипломатии.
По мнению автора статьи, подобное отношение нарушает принципы всей политики США на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла, как посчитал Аронсон, должных результатов.
"Сдержанные предложения Блинкена по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами свидетельствуют о быстром сокращении дипломатического присутствия США в том, что на протяжении многих лет было ключевым компонентом политики США в регионе", — посетовал автор.
Аронсон уверен, что вместо реальных действий по урегулированию Вашингтон со времен президентства Буша-младшего предпочитает совершать символические шаги, которые никак не способствуют налаживанию диалога между участниками кризиса.
"В отсутствие такого "дипломатического горизонта", основанного на создании палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа, наши изобретательные дипломаты придумали ряд быстрых решений, пытаясь поддержать фикцию дипломатического прогресса США", — заявил он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.