https://ria.ru/20230205/diplomatiya-1849826346.html

В США констатировали смерть американской дипломатии

В США констатировали смерть американской дипломатии - РИА Новости, 05.02.2023

В США констатировали смерть американской дипломатии

Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:36

2023-02-05T10:36

2023-02-05T11:46

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод о смерти американской дипломатии.По мнению автора статьи, подобное отношение нарушает принципы всей политики США на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла, как посчитал Аронсон, должных результатов."Сдержанные предложения Блинкена по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами свидетельствуют о быстром сокращении дипломатического присутствия США в том, что на протяжении многих лет было ключевым компонентом политики США в регионе", — посетовал автор.Аронсон уверен, что вместо реальных действий по урегулированию Вашингтон со времен президентства Буша-младшего предпочитает совершать символические шаги, которые никак не способствуют налаживанию диалога между участниками кризиса.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html

https://ria.ru/20230205/porazhenie-1849803233.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), энтони блинкен