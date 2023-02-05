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В США констатировали смерть американской дипломатии - РИА Новости, 05.02.2023
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В США констатировали смерть американской дипломатии
В США констатировали смерть американской дипломатии - РИА Новости, 05.02.2023
В США констатировали смерть американской дипломатии
Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:36
2023-02-05T11:46
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод о смерти американской дипломатии.По мнению автора статьи, подобное отношение нарушает принципы всей политики США на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла, как посчитал Аронсон, должных результатов."Сдержанные предложения Блинкена по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами свидетельствуют о быстром сокращении дипломатического присутствия США в том, что на протяжении многих лет было ключевым компонентом политики США в регионе", — посетовал автор.Аронсон уверен, что вместо реальных действий по урегулированию Вашингтон со времен президентства Буша-младшего предпочитает совершать символические шаги, которые никак не способствуют налаживанию диалога между участниками кризиса.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), энтони блинкен
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен
10:36 05.02.2023 (обновлено: 11:46 05.02.2023)
 
В США констатировали смерть американской дипломатии

The National Interest: дипломатия США потеряла влияние в израильско-палестинском кризисе

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон потерял дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе, из-за чего обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон сделал вывод о смерти американской дипломатии.
По мнению автора статьи, подобное отношение нарушает принципы всей политики США на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла, как посчитал Аронсон, должных результатов.
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"Сдержанные предложения Блинкена по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами свидетельствуют о быстром сокращении дипломатического присутствия США в том, что на протяжении многих лет было ключевым компонентом политики США в регионе", — посетовал автор.
Аронсон уверен, что вместо реальных действий по урегулированию Вашингтон со времен президентства Буша-младшего предпочитает совершать символические шаги, которые никак не способствуют налаживанию диалога между участниками кризиса.
"В отсутствие такого "дипломатического горизонта", основанного на создании палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа, наши изобретательные дипломаты придумали ряд быстрых решений, пытаясь поддержать фикцию дипломатического прогресса США", — заявил он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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