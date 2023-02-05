https://ria.ru/20230205/deti-1849864539.html

В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью

В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью - РИА Новости, 05.02.2023

В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью

Центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют будут созданы в Запорожской области, материальная и техническая... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:10

2023-02-05T16:10

2023-02-05T16:10

запорожская область

россия

мелитополь

евгений балицкий

мария львова-белова

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют будут созданы в Запорожской области, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В воскресенье она посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, организованной совместно с Фондом святителя Василия Великого, в поддержку социальных учреждений региона. "Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен - мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи", - сказала Львова-Белова журналистам. По ее словам, в рамках помощи соцучреждениям региона планируется их оснащение материально-технической базой, оборудованием, а также ремонт зданий. Кроме того, из других регионов России для таких учреждений будут привлечены необходимые узкопрофильные специалисты, в том числе логопеды, добавила она. Первые средства в рамках гуманитарной акции уже переданы одной из школ города. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил уполномоченного за оказываемую поддержку и вручил ей Орден первой степени "За заслуги перед Запорожской областью".

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848756600.html

https://ria.ru/20230131/marshruty-1848754965.html

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россия

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, мелитополь, евгений балицкий, мария львова-белова, общество