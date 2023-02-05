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В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью - РИА Новости, 05.02.2023
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В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью
В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью - РИА Новости, 05.02.2023
В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью
Центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют будут созданы в Запорожской области, материальная и техническая... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:10
2023-02-05T16:10
запорожская область
россия
мелитополь
евгений балицкий
мария львова-белова
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют будут созданы в Запорожской области, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В воскресенье она посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, организованной совместно с Фондом святителя Василия Великого, в поддержку социальных учреждений региона. "Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен - мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи", - сказала Львова-Белова журналистам. По ее словам, в рамках помощи соцучреждениям региона планируется их оснащение материально-технической базой, оборудованием, а также ремонт зданий. Кроме того, из других регионов России для таких учреждений будут привлечены необходимые узкопрофильные специалисты, в том числе логопеды, добавила она. Первые средства в рамках гуманитарной акции уже переданы одной из школ города. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил уполномоченного за оказываемую поддержку и вручил ей Орден первой степени "За заслуги перед Запорожской областью".
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запорожская область, россия, мелитополь, евгений балицкий, мария львова-белова, общество
Запорожская область, Россия, Мелитополь, Евгений Балицкий, Мария Львова-Белова, Общество
16:10 05.02.2023
 
В Запорожской области создадут центр для детей с инвалидностью

Омбудсмен Львова-Белова: в Запорожье создадут центр для детей с инвалидностью и приют

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Центры для детей до 18 лет с инвалидностью, по работе с трудными подростками и детский приют будут созданы в Запорожской области, материальная и техническая поддержка будет оказана и другим детским социальным учреждениям региона, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В воскресенье она посетила Мелитополь с гуманитарной акцией, организованной совместно с Фондом святителя Василия Великого, в поддержку социальных учреждений региона.
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"Сейчас мы начнем работу над тремя объектами. Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно еще по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен - мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приемные семьи", - сказала Львова-Белова журналистам.
По ее словам, в рамках помощи соцучреждениям региона планируется их оснащение материально-технической базой, оборудованием, а также ремонт зданий. Кроме того, из других регионов России для таких учреждений будут привлечены необходимые узкопрофильные специалисты, в том числе логопеды, добавила она. Первые средства в рамках гуманитарной акции уже переданы одной из школ города.
"Отдельно мы договорились о создании подразделения федерального подросткового центра, который будет работать с трудными подростками. И я очень надеюсь, мы поможем в создании методической базы органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и психолого-медико-педагогической комиссии, которая помогает детям с инвалидностью выстраивать дальнейшую жизнь", - рассказала Львова-Белова.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил уполномоченного за оказываемую поддержку и вручил ей Орден первой степени "За заслуги перед Запорожской областью".
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