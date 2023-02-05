https://ria.ru/20230205/delo-1849821446.html
В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре
В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 05.02.2023
В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии, в котором погиб 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:50
2023-02-05T09:50
2023-02-05T09:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии, в котором погиб 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что вечером в субботу после ликвидации возгорания в жилом доме в селе Тарбагатай пожарные обнаружили тело 5-месячного младенца. Стало известно, что ребенку было 4 месяца. "При тушении пожара внутри было обнаружено тело 4-месячного ребенка. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. В субботу взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять алкоголь. Двое детей в это время находились у знакомых, а в доме, где топилась печь, без присмотра оставались трое малышей. Спустя некоторое время одному из детей стало жарко, и он решил затушить огонь в печи жидкостью из бутылки, предполагая, что там вода. Однако в бутылке находился бензин, из-за вырвавшегося из печи пламени загорелись деревянные конструкции дома. "Два ребенка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что оставшиеся четверо детей изъяты органами опеки и попечительства из семьи и помещены в социальное учреждение.
https://ria.ru/20230202/rebenok-1849276844.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Бурятия
В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре
Следователи завели уголовное дело в Бурятии после гибели ребенка при пожаре в жилом доме
УЛАН-УДЭ, 5 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии, в котором погиб 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУСК по региону
.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу после ликвидации возгорания в жилом доме в селе Тарбагатай пожарные обнаружили тело 5-месячного младенца. Стало известно, что ребенку было 4 месяца.
"При тушении пожара внутри было обнаружено тело 4-месячного ребенка. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району
СУСК России
по Республике Бурятия
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. В субботу взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять алкоголь. Двое детей в это время находились у знакомых, а в доме, где топилась печь, без присмотра оставались трое малышей. Спустя некоторое время одному из детей стало жарко, и он решил затушить огонь в печи жидкостью из бутылки, предполагая, что там вода. Однако в бутылке находился бензин, из-за вырвавшегося из печи пламени загорелись деревянные конструкции дома.
"Два ребенка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что оставшиеся четверо детей изъяты органами опеки и попечительства из семьи и помещены в социальное учреждение.