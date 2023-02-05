https://ria.ru/20230205/delo-1849821446.html

В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 05.02.2023

В Бурятии завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии, в котором погиб 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:50

2023-02-05T09:50

2023-02-05T09:50

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии, в котором погиб 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что вечером в субботу после ликвидации возгорания в жилом доме в селе Тарбагатай пожарные обнаружили тело 5-месячного младенца. Стало известно, что ребенку было 4 месяца. "При тушении пожара внутри было обнаружено тело 4-месячного ребенка. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. В субботу взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять алкоголь. Двое детей в это время находились у знакомых, а в доме, где топилась печь, без присмотра оставались трое малышей. Спустя некоторое время одному из детей стало жарко, и он решил затушить огонь в печи жидкостью из бутылки, предполагая, что там вода. Однако в бутылке находился бензин, из-за вырвавшегося из печи пламени загорелись деревянные конструкции дома. "Два ребенка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что оставшиеся четверо детей изъяты органами опеки и попечительства из семьи и помещены в социальное учреждение.

https://ria.ru/20230202/rebenok-1849276844.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия