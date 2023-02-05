https://ria.ru/20230205/covid-19-1849834034.html

В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2023

В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 618 человек с COVID-19, выздоровели 5200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:49

2023-02-05T11:49

2023-02-05T11:50

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 618 человек с COVID-19, выздоровели 5200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 5 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%... Выздоровели за сутки 5200 человек, или на 17,9% меньше в сравнении с 4 февраля", - говорится в сообщении. Всего в России за сутки выявили 9410 новых случаев COVID-19, умерли 45 человек.Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 59 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.

https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19