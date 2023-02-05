https://ria.ru/20230205/covid-19-1849834034.html
В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2023
В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 618 человек с COVID-19, выздоровели 5200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:49
2023-02-05T11:49
2023-02-05T11:50
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 618 человек с COVID-19, выздоровели 5200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 5 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%... Выздоровели за сутки 5200 человек, или на 17,9% меньше в сравнении с 4 февраля", - говорится в сообщении. Всего в России за сутки выявили 9410 новых случаев COVID-19, умерли 45 человек.Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 59 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:49 05.02.2023 (обновлено: 11:50 05.02.2023)
В России за сутки госпитализировали 618 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9410 случаев COVID-19