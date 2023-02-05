https://ria.ru/20230205/blagoustroystvo-1850538883.html
Благоустройство участков парка "Яуза" в Москве проведут в 2023 году
Благоустройство участков парка "Яуза" в Москве проведут в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
Благоустройство участков парка "Яуза" в Москве проведут в 2023 году
Благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в Москве проведут в 2023 году, здесь проложат веломаршрут и оборудуют беговую... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-05T11:13
2023-02-05T11:13
2023-02-08T13:37
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в Москве проведут в 2023 году, здесь проложат веломаршрут и оборудуют беговую дорожку, сообщается на сайте мэра столицы. "В планах на 2023 год - благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда... На территории парка вдоль Сухонской улицы проложат веломаршрут, а со стороны Олонецкого проезда оборудуют беговую дорожку. Они станут частью единого бегового и велосипедного маршрута вдоль берегов Яузы", - говорится в сообщении. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в парке можно будет пробежать полноценный марафон дистанцией в 42 километра. Общая протяженность велодорожек составит около 20 километров. По мнению Собянина, участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда находятся в неплохом состоянии, не требуют проведения каких-то глобальных работ. В планах - обновить существующее и добавить немного "разнообразия и уюта": заменить устаревшую садово-парковую мебель, установить новые фонари, отремонтировать покрытия детских и спортивных площадок, разместить туалетные модули с комнатами матери и ребенка. Также обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. Отремонтируют существующие и установят новые лестничные спуски и подпорные стены. Обустроят открытую летнюю сцену и партер, а у пруда оборудуют настилы со смотровыми площадками. Как уточняется, в районе Олонецкого проезда создадут около 300 машино-мест. Отмечается, что также пройдет первый этап работ в парке "Ростокинский акведук": вблизи жилых домов создадут спортивный и игровой кластер, в парке высадят деревья и кустарники, установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники. Также планируется реконструкция Сельскохозяйственной улицы и благоустройство поймы реки Чермянки. "Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка "Яуза" - 20 километров зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более миллиона москвичей", - приводятся на сайте слова мэра Сергея Собянина. Добавляется, что в 2023 году планируется привести в порядок более 100 крупных объектов - парков, скверов и улиц в жилых районах Москвы.
https://realty.ria.ru/20230110/park-1843823944.html
https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в Москве проведут в 2023 году, здесь проложат веломаршрут и оборудуют беговую дорожку, сообщается на сайте мэра столицы.
"В планах на 2023 год - благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда... На территории парка вдоль Сухонской улицы проложат веломаршрут, а со стороны Олонецкого проезда оборудуют беговую дорожку. Они станут частью единого бегового и велосипедного маршрута вдоль берегов Яузы", - говорится в сообщении.
Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин
, в парке можно будет пробежать полноценный марафон дистанцией в 42 километра. Общая протяженность велодорожек составит около 20 километров.
По мнению Собянина, участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда находятся в неплохом состоянии, не требуют проведения каких-то глобальных работ. В планах - обновить существующее и добавить немного "разнообразия и уюта": заменить устаревшую садово-парковую мебель, установить новые фонари, отремонтировать покрытия детских и спортивных площадок, разместить туалетные модули с комнатами матери и ребенка.
Также обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. Отремонтируют существующие и установят новые лестничные спуски и подпорные стены. Обустроят открытую летнюю сцену и партер, а у пруда оборудуют настилы со смотровыми площадками.
Как уточняется, в районе Олонецкого проезда создадут около 300 машино-мест.
Отмечается, что также пройдет первый этап работ в парке "Ростокинский акведук": вблизи жилых домов создадут спортивный и игровой кластер, в парке высадят деревья и кустарники, установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники. Также планируется реконструкция Сельскохозяйственной улицы и благоустройство поймы реки Чермянки.
"Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка "Яуза" - 20 километров зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более миллиона москвичей", - приводятся на сайте слова мэра Сергея Собянина.
Добавляется, что в 2023 году планируется привести в порядок более 100 крупных объектов - парков, скверов и улиц в жилых районах Москвы.