11:47 05.02.2023 (обновлено: 14:15 05.02.2023)
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
Основатель "Вагнера" Пригожин рассказал об ожесточенных боях за каждый дом в Артемовске
Дым над Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку", — говорится в сообщении пресс-службы компании Пригожина "Конкорд".
Пригожин уточнил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.
Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в этой части населенного пункта идут тяжелые городские бои.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Как объяснял ранее Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", так как Киеву приходится задействовать все свои боеспособные части для обороны города.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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