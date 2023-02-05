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Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849833868.html
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом - РИА Новости, 05.02.2023
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:47
2023-02-05T14:15
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Пригожин уточнил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в этой части населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Как объяснял ранее Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", так как Киеву приходится задействовать все свои боеспособные части для обороны города. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html
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евгений пригожин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
11:47 05.02.2023 (обновлено: 14:15 05.02.2023)
 
Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом

Основатель "Вагнера" Пригожин рассказал об ожесточенных боях за каждый дом в Артемовске

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAДым над Артемовском
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Дым над Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку", — говорится в сообщении пресс-службы компании Пригожина "Конкорд".
Пригожин уточнил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.
Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в этой части населенного пункта идут тяжелые городские бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Как объяснял ранее Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", так как Киеву приходится задействовать все свои боеспособные части для обороны города.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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