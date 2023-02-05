https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849833868.html

Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом

Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом - РИА Новости, 05.02.2023

Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом

Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:47

2023-02-05T11:47

2023-02-05T14:15

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждое строение, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Пригожин уточнил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в этой части населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Как объяснял ранее Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", так как Киеву приходится задействовать все свои боеспособные части для обороны города. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

евгений пригожин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф