https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849811120.html
Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска
Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска - РИА Новости, 05.02.2023
Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска
За южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T07:06
2023-02-05T07:06
2023-02-05T08:30
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
украина
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. За южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер"."Сейчас (ВСУ. — Прим. ред.) уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись", — рассказал об обстановке собеседник агентства.Как уточнил боец, сейчас им противостоят регулярные части ВСУ, а c иностранными наемниками российские военные последний раз сталкивались в начале января."Сейчас ВСУ – кто в плен сдается — говорят, что забирают их на улице по повестке, кидают в машину и сюда привозят. Но без боя они очень редко сдаются, все равно. Либо кончается боекомплект, либо их ранят, либо еще что-то", — рассказал он.Военный также отметил, что украинская артиллерия продолжает наносить удары по наступающим российским силам, но сейчас количество обстрелов снижается. Ситуацию боец объяснил нехваткой боекомплекта в ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230130/vagner-1848290817.html
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html
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артемовск, киев, украина, евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
07:06 05.02.2023 (обновлено: 08:30 05.02.2023)
Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска
Боец группы "Вагнер" заявил о тяжелых городских боях за южные кварталы Артемовска
АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. За южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
"Сейчас (ВСУ. — Прим. ред.) уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись", — рассказал об обстановке собеседник агентства.
Как уточнил боец, сейчас им противостоят регулярные части ВСУ, а c иностранными наемниками российские военные последний раз сталкивались в начале января.
"Сейчас ВСУ
– кто в плен сдается — говорят, что забирают их на улице по повестке, кидают в машину и сюда привозят. Но без боя они очень редко сдаются, все равно. Либо кончается боекомплект, либо их ранят, либо еще что-то", — рассказал он.
Военный также отметил, что украинская артиллерия продолжает наносить удары по наступающим российским силам, но сейчас количество обстрелов снижается. Ситуацию боец объяснил нехваткой боекомплекта в ВСУ.
"В декабре было посложнее с артиллерией. Боекомплект, наверное, кончается. "БК" подвозят – артиллерия начинает опять работать, но сейчас стало с этим проще, чем было" — поделился он наблюдением.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина
Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.