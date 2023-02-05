https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849811120.html

Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска

Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска - РИА Новости, 05.02.2023

Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска

За южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T07:06

2023-02-05T07:06

2023-02-05T08:30

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

украина

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. За южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер"."Сейчас (ВСУ. — Прим. ред.) уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись", — рассказал об обстановке собеседник агентства.Как уточнил боец, сейчас им противостоят регулярные части ВСУ, а c иностранными наемниками российские военные последний раз сталкивались в начале января."Сейчас ВСУ – кто в плен сдается — говорят, что забирают их на улице по повестке, кидают в машину и сюда привозят. Но без боя они очень редко сдаются, все равно. Либо кончается боекомплект, либо их ранят, либо еще что-то", — рассказал он.Военный также отметил, что украинская артиллерия продолжает наносить удары по наступающим российским силам, но сейчас количество обстрелов снижается. Ситуацию боец объяснил нехваткой боекомплекта в ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230130/vagner-1848290817.html

https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html

артемовск

киев

украина

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артемовск, киев, украина, евгений пригожин, вооруженные силы украины