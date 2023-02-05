https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html
Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом
Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом - РИА Новости, 05.02.2023
Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом
Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над сбитым военными США китайским гражданским беспилотным аэростатом, опубликовав мем по мотивам мультфильма... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:58
2023-02-05T13:58
2023-02-05T17:01
в мире
сша
китай
канада
илон маск
джо байден
ллойд остин
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над сбитым военными США китайским гражданским беспилотным аэростатом, опубликовав мем по мотивам мультфильма "Вверх". На картинке изображен истребитель американских ВВС, наносящий удар по множеству разноцветных воздушных шаров, благодаря которым дом главного героя мультфильма "Вверх" парит в воздухе.Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.В Пекине выразили протест из-за удара по аппарату, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, канада, илон маск, джо байден, ллойд остин, norad, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Канада, Илон Маск, Джо Байден, Ллойд Остин, NORAD, Министерство обороны США
13:58 05.02.2023 (обновлено: 17:01 05.02.2023)
Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом
Маск посмеялся над сбитым американскими военными китайским беспилотным аэростатом