https://ria.ru/20230205/aerostat-1849798206.html

Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США

Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США - РИА Новости, 05.02.2023

Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США

Fox 10 Phoenix опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:25

2023-02-05T00:25

2023-02-05T07:29

в мире

сша

китай

канада

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Телеканал Fox 10 Phoenix опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США.На кадрах можно увидеть, как аэростат взрывается, после чего его остатки падают вниз.Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.

https://ria.ru/20230205/bayden-1849797097.html

сша

китай

канада

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в мире, сша, китай, канада, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad