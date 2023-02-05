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Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США - РИА Новости, 05.02.2023
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Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США
Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США - РИА Новости, 05.02.2023
Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США
Fox 10 Phoenix опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T00:25
2023-02-05T07:29
в мире
сша
китай
канада
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Телеканал Fox 10 Phoenix опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США.На кадрах можно увидеть, как аэростат взрывается, после чего его остатки падают вниз.Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.
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в мире, сша, китай, канада, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Китай, Канада, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, NORAD
00:25 05.02.2023 (обновлено: 07:29 05.02.2023)
 
Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США

Телеканал Fox опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Телеканал Fox 10 Phoenix опубликовал видео уничтожения китайского аэростата в небе над США.
На кадрах можно увидеть, как аэростат взрывается, после чего его остатки падают вниз.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Байден объяснил, почему китайский аэростат не сбили раньше
 
В миреСШАКитайКанадаДжо БайденЛлойд ОстинЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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