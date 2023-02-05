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В США изучили оборудование на сбитом аэростате - РИА Новости, 05.02.2023
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В США изучили оборудование на сбитом аэростате
В США изучили оборудование на сбитом аэростате - РИА Новости, 05.02.2023
В США изучили оборудование на сбитом аэростате
США смогли изучить оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T00:01
2023-02-05T00:11
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
министерство обороны сша
norad
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США смогли изучить оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США. В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона. США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он. Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу американский лидер заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, министерство обороны сша, norad, ллойд остин, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Министерство обороны США, NORAD, Ллойд Остин, Энтони Блинкен
00:01 05.02.2023 (обновлено: 00:11 05.02.2023)
 
В США изучили оборудование на сбитом аэростате

Пентагон: США смогли изучить оборудование на сбитом китайском аэростате

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США смогли изучить оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
"Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - сообщил представитель Пентагона журналистам.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу американский лидер заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Вчера, 20:11В мире
СМИ раскрыли планы США на китайский аэростат
 
В миреСШАКитайПекинДжо БайденМинистерство обороны СШАNORADЛлойд ОстинЭнтони Блинкен
 
 
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