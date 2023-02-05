https://ria.ru/20230205/aerostat-1849796739.html

В США изучили оборудование на сбитом аэростате

В США изучили оборудование на сбитом аэростате - РИА Новости, 05.02.2023

В США изучили оборудование на сбитом аэростате

США смогли изучить оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:01

2023-02-05T00:01

2023-02-05T00:11

в мире

сша

китай

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джо байден

министерство обороны сша

norad

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США смогли изучить оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США. В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона. США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он. Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу американский лидер заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.

https://radiosputnik.ria.ru/20230204/aerostat-1849779799.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, министерство обороны сша, norad, ллойд остин, энтони блинкен