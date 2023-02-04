https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849792718.html

Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций

Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций - РИА Новости, 04.02.2023

Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций

Владимир Зеленский заявил, что правительство прорабатывает юридические аспекты с партнерами по внедрению санкционных ограничений в отношении РФ, предложенных... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T22:37

2023-02-04T22:37

2023-02-04T22:37

россия

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что правительство прорабатывает юридические аспекты с партнерами по внедрению санкционных ограничений в отношении РФ, предложенных советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). По данным минэкономики Украины, СНБО принял, а Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц РФ. "Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - заявил Зеленский в видео-обращении, опубликованном в Telegram-канале. Зеленский отметил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, в субботу им были подписаны соответствующие документы. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849516174.html

https://ria.ru/20230203/zakharova-1849431678.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины