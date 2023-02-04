Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций
Зеленский: Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций, предложенных СНБО
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что правительство прорабатывает юридические аспекты с партнерами по внедрению санкционных ограничений в отношении РФ, предложенных советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
По данным минэкономики Украины, СНБО принял, а Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц РФ.
"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - заявил Зеленский в видео-обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Зеленский отметил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, в субботу им были подписаны соответствующие документы.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.