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Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023
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Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского
Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023
Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского
Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:54
2023-02-04T13:54
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
13:54 04.02.2023
 
Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского

Французский политик Филиппо: США хотят погубить ЕС членством Украины в союзе

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.

"Членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула. Оно подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!" — заявил он.

Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
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