https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849733823.html

Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского

Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023

Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского

Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:54

2023-02-04T13:54

2023-02-04T13:54

в мире

украина

франция

россия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849717032.html

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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз