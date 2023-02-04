Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского
Французский политик Филиппо: США хотят погубить ЕС членством Украины в союзе
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter раскрыл, почему президент Украины Владимир Зеленский и Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.
"Членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула. Оно подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!" — заявил он.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.