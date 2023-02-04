https://ria.ru/20230204/wikipedia-1849681650.html

СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента

СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента - РИА Новости, 04.02.2023

СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента

Сайт Wikipedia был заблокирован в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении "богохульного" контента, передает агентство... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T01:49

2023-02-04T01:49

2023-02-04T01:50

в мире

пакистан

wikipedia

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сайт Wikipedia был заблокирован в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении "богохульного" контента, передает агентство Блумберг. Ранее управление по телекоммуникациям страны обратилось к руководству сайта с просьбой удалить "богохульный" контент в течение 48 часов. "Пакистан заблокировал сервисы Wikipedia... после того, как платформа не удалила "богохульный" контент", - передает агентство. Отмечается, что управление рассмотрит возможность разблокировать сайт, если Wikipedia выполнит его требования. Блумберг напоминает, что пакистанские законы допускают смертную казнь для осужденных за оскорбление ислама.

https://ria.ru/20220905/trass-1814661193.html

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

пакистан

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2023

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в мире, пакистан, wikipedia