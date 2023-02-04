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СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента
СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента - РИА Новости, 04.02.2023
СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента
Сайт Wikipedia был заблокирован в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении "богохульного" контента, передает агентство... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T01:49
2023-02-04T01:49
2023-02-04T01:50
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сайт Wikipedia был заблокирован в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении "богохульного" контента, передает агентство Блумберг. Ранее управление по телекоммуникациям страны обратилось к руководству сайта с просьбой удалить "богохульный" контент в течение 48 часов. "Пакистан заблокировал сервисы Wikipedia... после того, как платформа не удалила "богохульный" контент", - передает агентство. Отмечается, что управление рассмотрит возможность разблокировать сайт, если Wikipedia выполнит его требования. Блумберг напоминает, что пакистанские законы допускают смертную казнь для осужденных за оскорбление ислама.
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в мире, пакистан, wikipedia
В мире, Пакистан, Wikipedia
01:49 04.02.2023 (обновлено: 01:50 04.02.2023)
СМИ: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за "богохульного" контента
Bloomberg: Пакистан заблокировал сайт Wikipedia из-за "богохульного" контента