https://ria.ru/20230204/vozvraschenie-1849709700.html

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих - РИА Новости, 04.02.2023

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

После сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:40

2023-02-04T10:40

2023-02-04T14:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. После сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Все бойцы уже находятся на территории России. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Это уже второй обмен пленными в 2023 году. Восьмого января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г. 2023-02-04T10:40 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)