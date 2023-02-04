https://ria.ru/20230204/vozvraschenie-1849709700.html
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих - РИА Новости, 04.02.2023
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
После сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:40
2023-02-04T10:40
2023-02-04T14:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. После сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Все бойцы уже находятся на территории России. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Это уже второй обмен пленными в 2023 году. Восьмого января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г.
2023-02-04T10:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:40 04.02.2023 (обновлено: 14:52 04.02.2023)
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Минобороны сообщило о возвращении 63 российских военных из украинского плена