https://ria.ru/20230204/vozmezdie-1849717330.html

Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму

Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму

Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы -... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:51

2023-02-04T11:51

2023-02-04T16:32

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

украина

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале. Таким стал его ответ на вопрос о том, правы ли те, кто считает, что разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму вынудят Россию пойти на переговоры с Украиной. По его словам, рассуждать так могут "только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии". "Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230203/glsdb-1849653229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, украина, россия