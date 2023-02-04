11:51 04.02.2023 (обновлено: 16:32 04.02.2023)
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму
Медведев заявил, что в случае атаки на Крым Украину ждут удары возмездия, а не переговоры
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале. Таким стал его ответ на вопрос о том, правы ли те, кто считает, что разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму вынудят Россию пойти на переговоры с Украиной.
По его словам, рассуждать так могут "только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии".
"Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия", - добавил Медведев.