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Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/vozmezdie-1849717330.html
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму
Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы -... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:51
2023-02-04T16:32
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
украина
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале. Таким стал его ответ на вопрос о том, правы ли те, кто считает, что разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму вынудят Россию пойти на переговоры с Украиной. По его словам, рассуждать так могут "только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии". "Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия", - добавил Медведев.
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политика, дмитрий медведев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Украина, Россия
11:51 04.02.2023 (обновлено: 16:32 04.02.2023)
 
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму

Медведев заявил, что в случае атаки на Крым Украину ждут удары возмездия, а не переговоры

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём телеграм-канале. Таким стал его ответ на вопрос о том, правы ли те, кто считает, что разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму вынудят Россию пойти на переговоры с Украиной.
По его словам, рассуждать так могут "только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии".
"Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия", - добавил Медведев.
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 20:34
Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева
 
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