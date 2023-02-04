https://ria.ru/20230204/volontery-1849710632.html
Губернатор Бурков рассказал о 300 тысячах волонтеров в Омской области
Губернатор Бурков рассказал о 300 тысячах волонтеров в Омской области - РИА Новости, 04.02.2023
Губернатор Бурков рассказал о 300 тысячах волонтеров в Омской области
Почти 300 тысяч жителей Омской области оказывают добровольческую помощь, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков в своем официальном... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:53
2023-02-04T10:53
2023-02-04T10:53
омская область
омская область
александр бурков
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ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Почти 300 тысяч жителей Омской области оказывают добровольческую помощь, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале. Количество омичей-добровольцев выросло за 5 лет втрое. На состоявшейся церемонии награждения победителей IX конкурса добровольческих инициатив "Хрустальное Сердце Омска", омичам, одержавшим победу в десяти конкурсных номинациях, были вручены хрустальные статуэтки, дипломы и другие награды. "Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы видим силу добровольческого движения, когда мужчины уходят на СВО добровольцами, а наши девочки — школьницы, студентки — помогают тем ребятам, которые защищают интересы нашей страны, интересы русского мира. У нас почти 300 тысяч жителей региона, которые оказывают добровольческую помощь, несут добро людям", - сообщил губернатор. Бурков поблагодарил всех волонтеров за неравнодушие, отзывчивость, активную жизненную позицию и стремление менять жизнь к лучшему. Победителем номинации "Добровольческий поступок года" с акцией "Своих не бросаем" стала Антонина Кот. Омичка нашла единомышленников среди студенческой молодёжи, преподавателей педагогического университета. На собранные средства добровольцы закупили материалы, чтобы шить мягкие, удобные и компактные носилки, эвакуационные стропы для использования их в полевых условиях СВО.
https://ria.ru/20230203/ekspeditsiya-1849422441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков
Омская область , Омская область, Александр Бурков
ОМСК, 4 фев - РИА Новости.
Почти 300 тысяч жителей Омской области оказывают добровольческую помощь, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале
.
Количество омичей-добровольцев выросло за 5 лет втрое. На состоявшейся церемонии награждения победителей IX конкурса добровольческих инициатив "Хрустальное Сердце Омска", омичам, одержавшим победу в десяти конкурсных номинациях, были вручены хрустальные статуэтки, дипломы и другие награды.
"Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы видим силу добровольческого движения, когда мужчины уходят на СВО добровольцами, а наши девочки — школьницы, студентки — помогают тем ребятам, которые защищают интересы нашей страны, интересы русского мира. У нас почти 300 тысяч жителей региона, которые оказывают добровольческую помощь, несут добро людям", - сообщил губернатор.
Бурков поблагодарил всех волонтеров за неравнодушие, отзывчивость, активную жизненную позицию и стремление менять жизнь к лучшему.
Победителем номинации "Добровольческий поступок года" с акцией "Своих не бросаем" стала Антонина Кот. Омичка нашла единомышленников среди студенческой молодёжи, преподавателей педагогического университета. На собранные средства добровольцы закупили материалы, чтобы шить мягкие, удобные и компактные носилки, эвакуационные стропы для использования их в полевых условиях СВО.