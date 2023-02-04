https://ria.ru/20230204/ugon-1849742697.html

Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой

Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой - РИА Новости, 04.02.2023

Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой

Двое мужчин в масках в Калужской области, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали почтовый автомобиль с посылками, сообщают прокуратура и РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:53

2023-02-04T14:53

2023-02-04T14:53

происшествия

юбилейный

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Двое мужчин в масках в Калужской области, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали почтовый автомобиль с посылками, сообщают прокуратура и УМВД по региону. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в поселке Юбилейный в Малоярославецком районе в субботу около 8.30 утра. "По предварительной информации двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам почтового отделения, разгружавшим служебный автомобиль с почтовыми посылками, закрыли их в здании почты. Преступники угнали автомобиль с находящимися там товарно- материальными ценностями и скрылись", - сообщает прокуратура. Вскоре, по данным прокуратуры, угнанный автомобиль был обнаружен в лесу недалеко от поселка Юбилейный. Товарно-материальные ценности, находящиеся в нем похищены. УМВД по региону информирует, что сотрудники полиции ищут преступников. Сумма ущерба пока не ясна, уточняют в полиции.

https://ria.ru/20230111/ugonschik-1844132074.html

https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html

юбилейный

калуга

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юбилейный, калуга, калужская область