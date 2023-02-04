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Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой - РИА Новости, 04.02.2023
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Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой
Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой - РИА Новости, 04.02.2023
Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой
Двое мужчин в масках в Калужской области, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали почтовый автомобиль с посылками, сообщают прокуратура и РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:53
2023-02-04T14:53
происшествия
юбилейный
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Двое мужчин в масках в Калужской области, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали почтовый автомобиль с посылками, сообщают прокуратура и УМВД по региону. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в поселке Юбилейный в Малоярославецком районе в субботу около 8.30 утра. "По предварительной информации двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам почтового отделения, разгружавшим служебный автомобиль с почтовыми посылками, закрыли их в здании почты. Преступники угнали автомобиль с находящимися там товарно- материальными ценностями и скрылись", - сообщает прокуратура. Вскоре, по данным прокуратуры, угнанный автомобиль был обнаружен в лесу недалеко от поселка Юбилейный. Товарно-материальные ценности, находящиеся в нем похищены. УМВД по региону информирует, что сотрудники полиции ищут преступников. Сумма ущерба пока не ясна, уточняют в полиции.
https://ria.ru/20230111/ugonschik-1844132074.html
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юбилейный
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происшествия, юбилейный, калуга, калужская область
Происшествия, Юбилейный, Калуга, Калужская область
14:53 04.02.2023
 
Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой

Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль с посылками под Калугой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Двое мужчин в масках в Калужской области, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали почтовый автомобиль с посылками, сообщают прокуратура и УМВД по региону.
По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в поселке Юбилейный в Малоярославецком районе в субботу около 8.30 утра.
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"По предварительной информации двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам почтового отделения, разгружавшим служебный автомобиль с почтовыми посылками, закрыли их в здании почты. Преступники угнали автомобиль с находящимися там товарно- материальными ценностями и скрылись", - сообщает прокуратура.
Вскоре, по данным прокуратуры, угнанный автомобиль был обнаружен в лесу недалеко от поселка Юбилейный. Товарно-материальные ценности, находящиеся в нем похищены.
УМВД по региону информирует, что сотрудники полиции ищут преступников. Сумма ущерба пока не ясна, уточняют в полиции.
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