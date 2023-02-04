https://ria.ru/20230204/ubiystvo-1849703293.html
В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве
В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве - РИА Новости, 04.02.2023
В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве
Полиция в США задержала двух человек, подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, произошедшем в середине января в центральной части штата... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:45
2023-02-04T09:45
2023-02-04T09:45
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калифорния
сша
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Полиция в США задержала двух человек, подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, произошедшем в середине января в центральной части штата Калифорния, сообщил офис шерифа округа Туларе. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции ранее передавало, что 16 января произошла стрельба в центральной части Калифорнии, в результате которой погибли шесть человек, включая ребенка. "Сегодня шериф округа Туларе Майк Бордо объявил о задержании 35-летнего Анхеля Уриарте... и 25-летнего Ноа Бёрда... за чудовищные убийства шести человек, включая 10-месячного младенца, произошедшие 16 января", - говорится в заявлении офиса шерифа в соцсетях.
https://ria.ru/20230203/reper-1849549430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша
В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве
В США задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Полиция в США задержала двух человек, подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, произошедшем в середине января в центральной части штата Калифорния, сообщил
офис шерифа округа Туларе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции ранее передавало, что 16 января произошла стрельба в центральной части Калифорнии, в результате которой погибли шесть человек, включая ребенка.
"Сегодня шериф округа Туларе Майк Бордо объявил о задержании 35-летнего Анхеля Уриарте... и 25-летнего Ноа Бёрда... за чудовищные убийства шести человек, включая 10-месячного младенца, произошедшие 16 января", - говорится в заявлении офиса шерифа в соцсетях.