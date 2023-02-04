https://ria.ru/20230204/ubiystvo-1849703293.html

В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве

В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве - РИА Новости, 04.02.2023

В США задержали двух человек по подозрению в массовом убийстве

Полиция в США задержала двух человек, подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, произошедшем в середине января в центральной части штата... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:45

2023-02-04T09:45

2023-02-04T09:45

в мире

калифорния

сша

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Полиция в США задержала двух человек, подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, произошедшем в середине января в центральной части штата Калифорния, сообщил офис шерифа округа Туларе. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции ранее передавало, что 16 января произошла стрельба в центральной части Калифорнии, в результате которой погибли шесть человек, включая ребенка. "Сегодня шериф округа Туларе Майк Бордо объявил о задержании 35-летнего Анхеля Уриарте... и 25-летнего Ноа Бёрда... за чудовищные убийства шести человек, включая 10-месячного младенца, произошедшие 16 января", - говорится в заявлении офиса шерифа в соцсетях.

https://ria.ru/20230203/reper-1849549430.html

калифорния

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния, сша