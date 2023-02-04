https://ria.ru/20230204/trevoga-1849766321.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей на востоке Украины и в центре страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:55
2023-02-04T17:55
2023-02-04T18:01
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей на востоке Украины и в центре страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным данным ресурса, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Харьковской областях Украины.Тревога была объявлена практически одновременно в 17.50 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьковская область
17:55 04.02.2023 (обновлено: 18:01 04.02.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу