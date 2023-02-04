https://ria.ru/20230204/trevoga-1849705755.html

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:13

2023-02-04T10:13

2023-02-04T15:02

украина

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718175_0:77:3071:1805_1920x0_80_0_0_a732b59b165e02bf38888c9043e441d6.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 10:05 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, киев