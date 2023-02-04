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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:13
2023-02-04T15:02
украина
в мире
киев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 10:05 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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украина, в мире, киев
Украина, В мире, Киев
10:13 04.02.2023 (обновлено: 15:02 04.02.2023)
 
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Daniel ColeЛюди собираются на станции метро во время воздушной тревоги в Киеве, Украина
Люди собираются на станции метро во время воздушной тревоги в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди собираются на станции метро во время воздушной тревоги в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 10:05 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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