https://ria.ru/20230204/terakt-1849796442.html
СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле
СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле - РИА Новости, 04.02.2023
СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле
Угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась после задержания 15... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T23:52
2023-02-04T23:52
2023-02-04T23:53
в мире
стамбул
швеция
нидерланды
мевлют чавушоглу
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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась после задержания 15 подозреваемых, но задержанные все же связаны с "Исламским государством"*, передает телеканал TRT. Ранее сообщалось, что в ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов ИГ* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* "Вилайета Хорасан" инструкции в отношении консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле. "Было установлено, что у задержанных есть связи с ИГ* и с зонами конфликтов, однако подтверждений конкретных угроз генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не выявлено", - передает телеканал. Подозреваемых арестовали и направили в пенитенциарные учреждения. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230114/napadenie-1844799996.html
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в мире, стамбул, швеция, нидерланды, мевлют чавушоглу
В мире, Стамбул, Швеция, Нидерланды, Мевлют Чавушоглу
23:52 04.02.2023 (обновлено: 23:53 04.02.2023)
СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле
TRT: турецкие силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле
СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости.
Угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась после задержания 15 подозреваемых, но задержанные все же связаны с "Исламским государством"*, передает телеканал TRT
.
Ранее сообщалось, что в ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов ИГ* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* "Вилайета Хорасан" инструкции в отношении консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле.
"Было установлено, что у задержанных есть связи с ИГ* и с зонами конфликтов, однако подтверждений конкретных угроз генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не выявлено", - передает телеканал.
Подозреваемых арестовали и направили в пенитенциарные учреждения.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями.
Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании
, Франции
, Швейцарии
и ФРГ
в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу
в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США
об угрозе терактов.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
*Террористическая организация, запрещенная в России.