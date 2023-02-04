https://ria.ru/20230204/terakt-1849796442.html

СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле

СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле - РИА Новости, 04.02.2023

СМИ: силовики не подтвердили угрозу теракта против консульств в Стамбуле

Угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась после задержания 15... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:52

2023-02-04T23:52

2023-02-04T23:53

в мире

стамбул

швеция

нидерланды

мевлют чавушоглу

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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась после задержания 15 подозреваемых, но задержанные все же связаны с "Исламским государством"*, передает телеканал TRT. Ранее сообщалось, что в ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов ИГ* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* "Вилайета Хорасан" инструкции в отношении консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле. "Было установлено, что у задержанных есть связи с ИГ* и с зонами конфликтов, однако подтверждений конкретных угроз генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не выявлено", - передает телеканал. Подозреваемых арестовали и направили в пенитенциарные учреждения. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230114/napadenie-1844799996.html

https://ria.ru/20230112/vzryv-1844453973.html

стамбул

швеция

нидерланды

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в мире, стамбул, швеция, нидерланды, мевлют чавушоглу