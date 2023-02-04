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Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу - РИА Новости, 04.02.2023
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Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу
Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу - РИА Новости, 04.02.2023
Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу
Вся техника Москвы, помогающая в восстановлении новых регионов РФ, продолжит работать там, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:58
2023-02-04T11:58
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
луганск
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вся техника Москвы, помогающая в восстановлении новых регионов РФ, продолжит работать там, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Техника для Луганска и техника для Донецка исчисляется сотнями. Эта техника остается, работает. Мы это и делали специально. Мы построили асфальтовый завод, бетонный завод. Все это остается на территориях. Я думаю, вся техника, которая сегодня работает, она и продолжит работать", - сказал Бирюков в документальном фильме телеканала "Россия 24" "Территория". В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Столичные бригады участвуют в восстановлении разрушенных зданий, а также приводят в порядок инженерные сети, энергетические установки и транспортную сеть.
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луганск
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, луганск, донецк
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Луганск, Донецк
11:58 04.02.2023
 

Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкРемонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вся техника Москвы, помогающая в восстановлении новых регионов РФ, продолжит работать там, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Техника для Луганска и техника для Донецка исчисляется сотнями. Эта техника остается, работает. Мы это и делали специально. Мы построили асфальтовый завод, бетонный завод. Все это остается на территориях. Я думаю, вся техника, которая сегодня работает, она и продолжит работать", - сказал Бирюков в документальном фильме телеканала "Россия 24" "Территория".
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Столичные бригады участвуют в восстановлении разрушенных зданий, а также приводят в порядок инженерные сети, энергетические установки и транспортную сеть.
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