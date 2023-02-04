https://ria.ru/20230204/tekhnika-1849717831.html

Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу

Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу - РИА Новости, 04.02.2023

Помогающая в восстановлении новых регионов техника Москвы продолжит работу

Вся техника Москвы, помогающая в восстановлении новых регионов РФ, продолжит работать там, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:58

2023-02-04T11:58

2023-02-04T11:58

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

луганск

донецк

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вся техника Москвы, помогающая в восстановлении новых регионов РФ, продолжит работать там, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Техника для Луганска и техника для Донецка исчисляется сотнями. Эта техника остается, работает. Мы это и делали специально. Мы построили асфальтовый завод, бетонный завод. Все это остается на территориях. Я думаю, вся техника, которая сегодня работает, она и продолжит работать", - сказал Бирюков в документальном фильме телеканала "Россия 24" "Территория". В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Столичные бригады участвуют в восстановлении разрушенных зданий, а также приводят в порядок инженерные сети, энергетические установки и транспортную сеть.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

москва

луганск

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, луганск, донецк