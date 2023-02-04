https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html

В Польше рассказали, когда на Украине "перемолотят" западную бронетехнику

В Польше рассказали, когда на Украине "перемолотят" западную бронетехнику - РИА Новости, 04.02.2023

В Польше рассказали, когда на Украине "перемолотят" западную бронетехнику

Переданной Западом бронетехники хватит Украине на один квартал боев, такое мнение высказал польский политолог Кристиан Холащинский. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T04:15

2023-02-04T04:15

2023-02-04T15:30

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переданной Западом бронетехники хватит Украине на один квартал боев, такое мнение высказал польский политолог Кристиан Холащинский.Противостояние на Украине, подчеркнул Холащинский, "перемолотит" любую технику.Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого Варшава уже передала Киеву около 250 танков Т-72.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/tanki-1849633503.html

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в мире, украина, польша, нато, m1 abrams, германия, сша, россия