https://ria.ru/20230204/svatovo-1849686294.html

Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР

Украинские войска в 1.50 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T04:30

2023-02-04T04:30

2023-02-04T04:30

специальная военная операция на украине

сватово

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230201/pogibshie-1848866598.html

сватово

сша

луганская народная республика

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сватово, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , луганская народная республика