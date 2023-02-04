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Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/svatovo-1849686294.html
Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР
Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР
Украинские войска в 1.50 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:30
2023-02-04T04:30
специальная военная операция на украине
сватово
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сватово, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сватово, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Луганская Народная Республика
04:30 04.02.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Сватово в ЛНР

ВСУ выпустили по Сватово в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Повреждения больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоСШАСЦККBAE SystemsLockheed MartinЛуганская Народная Республика
 
 
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