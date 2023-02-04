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На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров - РИА Новости, 04.02.2023
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На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров
На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров - РИА Новости, 04.02.2023
На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога замглавы департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, которого... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:54
2023-02-04T19:54
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога замглавы департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, которого подозревают в "крышевании" сутенеров, сообщает Киевская городская прокуратура. Сообщается, что правоохранитель задержан на этой неделе в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети борделей и вербовали женщин в занятие проституцией. Полицейский чиновник возглавлял деятельность этой группировки, а "под ним" действовали три вербовщика, которые привлекали женщин "к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". Всего задержано 15 участников группировки. Суд в Киеве рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения также трем "вербовщикам". Они задержаны с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен (около 22 тысяч долларов). Служба безопасности Украины в среду сообщила о раскрытии схемы "крышевания" сети публичных домов руководством департамента миграционной полиции с оборотом более 1,3 миллиона долларов в месяц.
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в мире, украина
В мире, Украина
19:54 04.02.2023
 
На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров

Замглавы департамента миграционной полиции Украины арестовали за "крышевание" сутенеров

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога замглавы департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, которого подозревают в "крышевании" сутенеров, сообщает Киевская городская прокуратура.
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, который "прикрывал" деятельность преступной группировки сутенеров", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что правоохранитель задержан на этой неделе в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети борделей и вербовали женщин в занятие проституцией. Полицейский чиновник возглавлял деятельность этой группировки, а "под ним" действовали три вербовщика, которые привлекали женщин "к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". Всего задержано 15 участников группировки.
Суд в Киеве рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения также трем "вербовщикам". Они задержаны с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен (около 22 тысяч долларов).
Служба безопасности Украины в среду сообщила о раскрытии схемы "крышевания" сети публичных домов руководством департамента миграционной полиции с оборотом более 1,3 миллиона долларов в месяц.
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