https://ria.ru/20230204/steklo-1849700991.html

Эксперт рассказал, как выбрать защитное стекло для гаджета

Эксперт рассказал, как выбрать защитное стекло для гаджета - РИА Новости, 04.02.2023

Эксперт рассказал, как выбрать защитное стекло для гаджета

Самое удобное стекло для гаджета - 3D, его сложно случайно зацепить или отклеить, оно покрывает дисплей смартфона полностью, в то время как у стекол 2D и 2,5D... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:20

2023-02-04T09:20

2023-02-04T09:20

технологии

мегафон

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Самое удобное стекло для гаджета - 3D, его сложно случайно зацепить или отклеить, оно покрывает дисплей смартфона полностью, в то время как у стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются, рассказал РИА Новости руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике "Мегафона" Владлен Забельский. "Качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре - без пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. Самые практичные и удобные в использовании 3D-стекла, они покрывают дисплей смартфона полностью, их сложно случайно зацепить или отклеить. У стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются", - отметил эксперт. По его словам, также стоит учитывать, что в отличии от пленки, которая защитит экран от царапин, стекло спасет дисплей смартфона от ударов или сильного механического воздействия. Забельский напомнил, что стекла изготавливаются с учетом особенностей конкретной модели смартфона - производитель учитывает форму дисплея, размер, закругление краев, расположение динамиков и количество отверстий. "Конечно, можно выбрать и универсальное стекло, но оно будет менее эффективно", - добавил эксперт. Он также рассказал, что прочность стекол оценивается по 10-бальной шкале Мооса, которая определяет степень устойчивости поверхности к царапинам, трещинам и сколам. Так, производители обозначают прочность стекла показателем "H" - hardness (прочность, жесткость). "Сегодня наиболее распространены стекла с уровнем прочности 9H. Такие стекла надежно защищают смартфоны при падении, а также устойчивы к образованию царапин", - пояснил эксперт. "Оптимальная толщина стекла - от 0,3 до 0,5 миллиметра. Пользователям, склонным часто ронять смартфон, а также детям, которые пока еще учатся бережно относиться к своим гаджетам, подойдут закаленные стекла толщиной от 0,5 до 1 миллиметра и прочностью 9Н. Изделия с такими характеристиками эффективно защищают дисплей даже при падении", - резюмировал Забельский. Он добавил, что стекло стоит переодически менять: когда на экране образовались пузырьки воздуха, появилась сетка трещин, начали отклеиваться уголки или снизилась чувствительность сенсора.

https://ria.ru/20230104/smartfon-1842994810.html

https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, мегафон