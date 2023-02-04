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СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана - РИА Новости, 04.02.2023
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СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана
СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана - РИА Новости, 04.02.2023
СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана
Республиканцы в сенате надеются провести законопроект, запрещающий администрации США продлевать лицензии, допускающие российско-иранское сотрудничество по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T02:43
2023-02-04T02:44
в мире
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Республиканцы в сенате надеются провести законопроект, запрещающий администрации США продлевать лицензии, допускающие российско-иранское сотрудничество по атому, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Сейчас версия законопроекта циркулирует в кругах республиканцев и, как ожидается, получит их поддержку. Ранее попытки провести законопроект завершались провалом. "Последняя версия законопроекта может привлечь большую поддержку обеих партий ввиду растущих аппетитов конгресса наказать Россию за использование иранского вооружения на Украине", - пишет издание. Речь идет о взаимодействии Тегерана и Москвы по мирному атому, которое допускалось соглашением сделки по иранской ядерной программе 2015 года. Законопроект, в частности, не допускает санкционное послабление в отношении российского участия в проектах атомной энергетики в Иране, в том числе модернизацию ядерного реактора на АЭС "Арак" в Тегеране, взаимодействие по Бушерской АЭС, поставки урана, а также транспортировку и хранение так называемой тяжелой воды с атомных станций. Для того чтобы законопроект обрел законную силу, аналогичный документ должен быть принят Палатой представителей конгресса и затем подписан президентом США. Предыдущая администрация США вышла из СВПД, после чего было заявлено о прекращении всех исключений из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Выдача лицензий, допускающих международное сотрудничество Тегерана по мирному атому, в том числе допускающее российские, китайские и европейские компании до таких проектов была восстановлена в начале февраля 2022 года с целью активизации переговоров по возобновлению СВПД. В ближайшее время срок действия лицензии истекает.
https://ria.ru/20230123/volodin-1846742423.html
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в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
В мире, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Россия
02:43 04.02.2023 (обновлено: 02:44 04.02.2023)
 
СМИ: в сенате США хотят помешать атомному сотрудничеству России и Ирана

WFB: республиканцы в сенате США хотят запретить атомное сотрудничество России и Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Республиканцы в сенате надеются провести законопроект, запрещающий администрации США продлевать лицензии, допускающие российско-иранское сотрудничество по атому, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Сейчас версия законопроекта циркулирует в кругах республиканцев и, как ожидается, получит их поддержку. Ранее попытки провести законопроект завершались провалом.
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"Последняя версия законопроекта может привлечь большую поддержку обеих партий ввиду растущих аппетитов конгресса наказать Россию за использование иранского вооружения на Украине", - пишет издание. Речь идет о взаимодействии Тегерана и Москвы по мирному атому, которое допускалось соглашением сделки по иранской ядерной программе 2015 года.
Законопроект, в частности, не допускает санкционное послабление в отношении российского участия в проектах атомной энергетики в Иране, в том числе модернизацию ядерного реактора на АЭС "Арак" в Тегеране, взаимодействие по Бушерской АЭС, поставки урана, а также транспортировку и хранение так называемой тяжелой воды с атомных станций.
Для того чтобы законопроект обрел законную силу, аналогичный документ должен быть принят Палатой представителей конгресса и затем подписан президентом США.
Предыдущая администрация США вышла из СВПД, после чего было заявлено о прекращении всех исключений из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Выдача лицензий, допускающих международное сотрудничество Тегерана по мирному атому, в том числе допускающее российские, китайские и европейские компании до таких проектов была восстановлена в начале февраля 2022 года с целью активизации переговоров по возобновлению СВПД. В ближайшее время срок действия лицензии истекает.
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