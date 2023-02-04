США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен
Блинкен: США сфокусированы на удалении китайского аэростата из своего пространства
Аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным инцидентом пока преждевременно, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
"Первый шаг – сделать так, чтобы этот разведывательный аэростат исчез из нашего воздушного пространства, мы сфокусированы именно на этом. Я считаю очень важным, что китайская сторона услышала об этом от меня напрямую. С моей стороны было бы преждевременно рассматривать какие-либо другие конкретные шаги, пока (аэростат) остается в нашем воздушном пространстве. Повторюсь, задача номер один – удалить его", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие последствия данный инцидент будет иметь на дальнейшее развитие китайско-американского диалога.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.