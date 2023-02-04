https://ria.ru/20230204/ssha-1849677857.html

США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен

США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.02.2023

США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен

США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:22

2023-02-04T00:22

2023-02-04T00:22

в мире

сша

китай

пекин

энтони блинкен

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным инцидентом пока преждевременно, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие последствия данный инцидент будет иметь на дальнейшее развитие китайско-американского диалога. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, министерство обороны сша