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США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.02.2023
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США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен
США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.02.2023
США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен
США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:22
2023-02-04T00:22
в мире
сша
китай
пекин
энтони блинкен
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным инцидентом пока преждевременно, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие последствия данный инцидент будет иметь на дальнейшее развитие китайско-американского диалога. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
00:22 04.02.2023
 
США намерены удалить аэростат КНР из своего пространства, заявил Блинкен

Блинкен: США сфокусированы на удалении китайского аэростата из своего пространства

Аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, озвучивать какие-либо другие шаги в связи с данным инцидентом пока преждевременно, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
"Первый шаг – сделать так, чтобы этот разведывательный аэростат исчез из нашего воздушного пространства, мы сфокусированы именно на этом. Я считаю очень важным, что китайская сторона услышала об этом от меня напрямую. С моей стороны было бы преждевременно рассматривать какие-либо другие конкретные шаги, пока (аэростат) остается в нашем воздушном пространстве. Повторюсь, задача номер один – удалить его", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие последствия данный инцидент будет иметь на дальнейшее развитие китайско-американского диалога.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 16:39
"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона
 
В миреСШАКитайПекинЭнтони БлинкенМинистерство обороны США
 
 
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