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Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2023
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Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2023
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:12
2023-02-04T15:12
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской народной республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У" в ДНР и ЛНР.
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в мире, россия, кременная, запорожская область
В мире, Россия, Кременная, Запорожская область
15:12 04.02.2023
 
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской народной республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У" в ДНР и ЛНР.
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