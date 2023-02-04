https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849744904.html

Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников

Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2023

Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников

Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:12

2023-02-04T15:12

2023-02-04T15:12

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской народной республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У" в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кременная, запорожская область