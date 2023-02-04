https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849744904.html
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2023
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:12
2023-02-04T15:12
2023-02-04T15:12
в мире
россия
кременная
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", заявили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской народной республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У" в ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html
россия
кременная
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кременная, запорожская область
В мире, Россия, Кременная, Запорожская область
Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО сбила за сутки 13 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО