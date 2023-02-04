https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849743533.html

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах - РИА Новости, 04.02.2023

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:59

2023-02-04T14:59

2023-02-04T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность