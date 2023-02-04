https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849743533.html
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах - РИА Новости, 04.02.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:59
2023-02-04T14:59
2023-02-04T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах
Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах