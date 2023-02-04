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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849743533.html
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах - РИА Новости, 04.02.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:59
2023-02-04T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах", - говорится в сводке министерства.
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Дарья Буймова
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:59 04.02.2023
 
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах

Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 108 районах

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 108-ми районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах", - говорится в сводке министерства.
Танк Т-72 ВС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 14:43Специальная военная операция на Украине
Российские военные выбили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
 
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