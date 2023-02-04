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Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных - РИА Новости, 04.02.2023
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Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных - РИА Новости, 04.02.2023
Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных
Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки более 35 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в субботу в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:48
2023-02-04T14:55
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки более 35 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
14:48 04.02.2023 (обновлено: 14:55 04.02.2023)
 
Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных

Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 35 военных ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в южном секторе СВО
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки более 35 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
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