https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849741755.html

Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных - РИА Новости, 04.02.2023

Группировка "Восток" уничтожила более 35 украинских военных

Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки более 35 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в субботу в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:48

2023-02-04T14:48

2023-02-04T14:55

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки более 35 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230204/sklad-1849741354.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность