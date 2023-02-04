https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849731704.html

Один из первых юнармейцев защищает Донбасс в рядах ВДВ

Один из первых юнармейцев защищает Донбасс в рядах ВДВ - РИА Новости, 04.02.2023

Один из первых юнармейцев защищает Донбасс в рядах ВДВ

Десантник, гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев, одним из первых в 2016 году вступивший в юнармейский отряд, выполняет боевые задачи в ходе спецоперации, следует... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:34

донбасс

россия

юнармия

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Десантник, гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев, одним из первых в 2016 году вступивший в юнармейский отряд, выполняет боевые задачи в ходе спецоперации, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. "В 2016 году Дмитрий одним из первых вступил в ряды только создававшегося движения "Юнармия". <...> Участие в юнармейском движении помогло ему принять решение стать профессиональным военным, а полученные знания пригодились ему во взрослой жизни. С первых дней проведения специальной операции со своим подразделением он выполняет боевые задачи по защите жителей российского Донбасса", - сообщили в Минобороны. В ходе СВО при минометном обстреле подразделения Николаева тяжело ранило командира. Проявив мужество и героизм, санинструктор Николаев под обстрелом оказал первую помощь командиру и вытащил его с поля боя. За этот подвиг 23-летний десантник награжден боевой медалью "За отвагу". "Стиснув зубы, берешь, бежишь, хватаешь, тащишь, оказываешь медпомощь и несешь. Больше никак. Ты спасаешь жизнь человеку", - рассказал Николаев. По его словам, он планирует стать офицером и воспитывать новое поколение юнармейцев, передавать свой опыт. В ведомстве отметили, что сейчас более 50 инструкторов юнармейских отрядов с опытом службы и участия в боевых действиях добровольно отправились в зону СВО. Многие отмечены госнаградами за мужество и героизм.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804156059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, юнармия, безопасность