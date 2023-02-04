https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html

Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками

Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками

Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T03:51

2023-02-04T03:51

2023-02-04T09:22

херсонская область

в мире

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777759665_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b612df789b9e80a2bfd99dc1c533cf4c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных граждан и размещая подразделения в жилых домах, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов."Несмотря на то что этот населенный пункт (Снигиревка. — Прим. ред.) находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу. <...> Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов", — сказал он.Барбашов добавил, что знает конкретные адреса, где располагаются военные склады, при этом подходы к таким объектам минируют. Кроме того, по его сведениям, в Снигиревке базируются около 20 танков."Точно так же — в Павловке, в Васильевке размещаются украинские военнослужащие. В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах, точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением", — рассказал глава администрации.Таким образом, как отметил Барбашов, киевский режим при отступлении планирует использовать местных жителей в качестве живого щита.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.

https://ria.ru/20230203/snigirevka-1849408767.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , в мире, россия