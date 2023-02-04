https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html
Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками
Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками
Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:51
2023-02-04T03:51
2023-02-04T09:22
херсонская область
в мире
россия
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных граждан и размещая подразделения в жилых домах, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов."Несмотря на то что этот населенный пункт (Снигиревка. — Прим. ред.) находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу. <...> Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов", — сказал он.Барбашов добавил, что знает конкретные адреса, где располагаются военные склады, при этом подходы к таким объектам минируют. Кроме того, по его сведениям, в Снигиревке базируются около 20 танков."Точно так же — в Павловке, в Васильевке размещаются украинские военнослужащие. В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах, точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением", — рассказал глава администрации.Таким образом, как отметил Барбашов, киевский режим при отступлении планирует использовать местных жителей в качестве живого щита.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.
https://ria.ru/20230203/snigirevka-1849408767.html
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РИА Новости
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херсонская область , в мире, россия
Херсонская область , В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине
03:51 04.02.2023 (обновлено: 09:22 04.02.2023)
Украинские военные делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками
Барбашов: ВСУ делают из Снигиревки военную базу с 20 танками и маскируются под гражданских
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных граждан и размещая подразделения в жилых домах, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Несмотря на то что этот населенный пункт (Снигиревка. — Прим. ред.) находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу. <...> Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов", — сказал он.
Барбашов добавил, что знает конкретные адреса, где располагаются военные склады, при этом подходы к таким объектам минируют. Кроме того, по его сведениям, в Снигиревке базируются около 20 танков.
"Точно так же — в Павловке, в Васильевке размещаются украинские военнослужащие. В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах, точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением", — рассказал глава администрации.
Таким образом, как отметил Барбашов, киевский режим при отступлении планирует использовать местных жителей в качестве живого щита.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.