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Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/smi-1849712584.html
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине - РИА Новости, 04.02.2023
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине
Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:14
2023-02-04T11:14
специальная военная операция на украине
константин косачев
украина
медиа - общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения собственных двойных стандартов и корыстности поддержки ими националистического Киева, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. "Единственная возможность для правительств стран Запада сохранить общественную поддержку своим действиям - это отсечь собственных граждан от объективной и правдивой информации о происходившем все последние годы и происходящем сейчас на Украине, равно как и от правды о России и ее истинных целях", - сказал Косачев. По его словам, в этом смысле "российские СМИ - серьезный источник информации, способной разоблачить двойные стандарты Запада в украинском сюжете и корыстность его собственных действий по безоглядной поддержке националистического Киева".
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Влада Копылова
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константин косачев, украина, медиа - общество
Специальная военная операция на Украине, Константин Косачев, Украина, Медиа - Общество
11:14 04.02.2023
 
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине

Косачев назвал российские СМИ источником правды об Украине и угрозой для Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения собственных двойных стандартов и корыстности поддержки ими националистического Киева, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости.
"Единственная возможность для правительств стран Запада сохранить общественную поддержку своим действиям - это отсечь собственных граждан от объективной и правдивой информации о происходившем все последние годы и происходящем сейчас на Украине, равно как и от правды о России и ее истинных целях", - сказал Косачев.
По его словам, в этом смысле "российские СМИ - серьезный источник информации, способной разоблачить двойные стандарты Запада в украинском сюжете и корыстность его собственных действий по безоглядной поддержке националистического Киева".
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантин КосачевУкраинаМедиа - Общество
 
 
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