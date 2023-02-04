https://ria.ru/20230204/smi-1849712584.html

Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине

Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине - РИА Новости, 04.02.2023

Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине

Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:14

2023-02-04T11:14

2023-02-04T11:14

специальная военная операция на украине

константин косачев

украина

медиа - общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения собственных двойных стандартов и корыстности поддержки ими националистического Киева, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. "Единственная возможность для правительств стран Запада сохранить общественную поддержку своим действиям - это отсечь собственных граждан от объективной и правдивой информации о происходившем все последние годы и происходящем сейчас на Украине, равно как и от правды о России и ее истинных целях", - сказал Косачев. По его словам, в этом смысле "российские СМИ - серьезный источник информации, способной разоблачить двойные стандарты Запада в украинском сюжете и корыстность его собственных действий по безоглядной поддержке националистического Киева".

https://ria.ru/20230204/kritika-1849683206.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, украина, медиа - общество