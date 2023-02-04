https://ria.ru/20230204/smi-1849712584.html
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине - РИА Новости, 04.02.2023
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине
Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:14
2023-02-04T11:14
2023-02-04T11:14
специальная военная операция на украине
константин косачев
украина
медиа - общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения собственных двойных стандартов и корыстности поддержки ими националистического Киева, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. "Единственная возможность для правительств стран Запада сохранить общественную поддержку своим действиям - это отсечь собственных граждан от объективной и правдивой информации о происходившем все последние годы и происходящем сейчас на Украине, равно как и от правды о России и ее истинных целях", - сказал Косачев. По его словам, в этом смысле "российские СМИ - серьезный источник информации, способной разоблачить двойные стандарты Запада в украинском сюжете и корыстность его собственных действий по безоглядной поддержке националистического Киева".
https://ria.ru/20230204/kritika-1849683206.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, украина, медиа - общество
Специальная военная операция на Украине, Константин Косачев, Украина, Медиа - Общество
Косачев назвал российские СМИ источником правдивой информации по Украине
Косачев назвал российские СМИ источником правды об Украине и угрозой для Запада
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские СМИ для граждан стран Запада - источник правдивой информации о событиях на Украине, власти же западных государств видят в этом угрозу разоблачения собственных двойных стандартов и корыстности поддержки ими националистического Киева, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости.
"Единственная возможность для правительств стран Запада сохранить общественную поддержку своим действиям - это отсечь собственных граждан от объективной и правдивой информации о происходившем все последние годы и происходящем сейчас на Украине
, равно как и от правды о России
и ее истинных целях", - сказал Косачев.
По его словам, в этом смысле "российские СМИ - серьезный источник информации, способной разоблачить двойные стандарты Запада в украинском сюжете и корыстность его собственных действий по безоглядной поддержке националистического Киева".