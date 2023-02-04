https://ria.ru/20230204/shvetsiya-1849776533.html

Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры, заявил Чавушоглу

Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 04.02.2023

Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры, заявил Чавушоглу

Террористические структуры блокируют путь Швеции в НАТО, а официальный Стокгольм сознательно наступает на эти "мины", хотя при желании имеет возможность... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:38

2023-02-04T19:38

2023-02-04T19:38

в мире

швеция

турция

финляндия

мевлют чавушоглу

хулуси акар

пекка хаависто

нато

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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Террористические структуры блокируют путь Швеции в НАТО, а официальный Стокгольм сознательно наступает на эти "мины", хотя при желании имеет возможность обезопасить эту дорогу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Организуя антитурецкие провокации, террористические структуры "минируют" путь в НАТО, в особенности для Стокгольма. Швеция сознательно наступает на мины, хотя при желании может разминировать дорогу. Мы не можем "награждать" тех, кто не выполняет данных слов. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может сказать "да" вступлению Швеции в НАТО", - приводит слова Чавушоглу агентство Анадолу. Министр напомнил, что в ответ на антитурецкие и антиисламские провокации в Швеции, Анкара отменила третье заседание трехстороннего механизма по процессу членства Швеции и Финляндии, которое планировалось провести в Брюсселе. В четверг министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230201/religiya-1849086357.html

https://ria.ru/20230201/nato-1849099231.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

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турция

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Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, хулуси акар, пекка хаависто, нато, мид турции