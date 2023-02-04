Палестинский правозащитник осудил санкции Канады против российских СМИ
Правозащитник Рихаль: новые санкции Канады против России противоречат международному праву
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 4 фев - РИА Новости. Решение Канады ввести санкции против российских журналистов противоречит международным соглашениям и принципам международного права, заявил РИА Новости глава палестинского центра Shams по правам человека и демократии Умар Рихаль.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.
"СМИ - это не министерства обороны. Как известно, в рамках международного права и третьей женевской конвенции СМИ считаются гражданскими организациями, их сотрудники - гражданскими лицами, против них нельзя принимать меры", - сказал палестинский правозащитник.
По мнению Рихаля, введение санкций против сотрудников СМИ, которые публикуют полученную от работающих в поле корреспондентов информацию, является "неприемлемым, необъяснимым и демонстрирующим непонимание ситуации". По его мнению, санкции против российских СМИ и их сотрудников "указывает на слабость внешней политики Канады и на ее неспособность противостоять России".
Рихаль отметил, что "эта предвзятая позиция не удивила палестинцев, в особенности потому, что она связана и с другими международными проблемами, такими как Палестина". Он напомнил, что Канада, как и другие западные страны, молча наблюдает за "арестами и убийствами" палестинских журналистов со стороны Израиля.