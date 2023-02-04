https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849753068.html

Палестинский правозащитник осудил санкции Канады против российских СМИ

Палестинский правозащитник осудил санкции Канады против российских СМИ - РИА Новости, 04.02.2023

Палестинский правозащитник осудил санкции Канады против российских СМИ

Решение Канады ввести санкции против российских журналистов противоречит международным соглашениям и принципам международного права, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:25

2023-02-04T16:25

2023-02-04T16:25

канада

палестина

в мире

санкции в отношении россии

россия

евгений поддубный

вгтрк

сергей брилев

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РАМАЛЛАХ, 4 фев - РИА Новости. Решение Канады ввести санкции против российских журналистов противоречит международным соглашениям и принципам международного права, заявил РИА Новости глава палестинского центра Shams по правам человека и демократии Умар Рихаль. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие. "СМИ - это не министерства обороны. Как известно, в рамках международного права и третьей женевской конвенции СМИ считаются гражданскими организациями, их сотрудники - гражданскими лицами, против них нельзя принимать меры", - сказал палестинский правозащитник.По мнению Рихаля, введение санкций против сотрудников СМИ, которые публикуют полученную от работающих в поле корреспондентов информацию, является "неприемлемым, необъяснимым и демонстрирующим непонимание ситуации". По его мнению, санкции против российских СМИ и их сотрудников "указывает на слабость внешней политики Канады и на ее неспособность противостоять России". Рихаль отметил, что "эта предвзятая позиция не удивила палестинцев, в особенности потому, что она связана и с другими международными проблемами, такими как Палестина". Он напомнил, что Канада, как и другие западные страны, молча наблюдает за "арестами и убийствами" палестинских журналистов со стороны Израиля.

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849698760.html

https://ria.ru/20230204/zakharova-1849680367.html

канада

палестина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, палестина, в мире, санкции в отношении россии, россия, евгений поддубный, вгтрк, сергей брилев, дмитрий горностаев