https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849740320.html
В Алжире раскритиковали введение Канадой санкции на российские СМИ
В Алжире раскритиковали введение Канадой санкции на российские СМИ - РИА Новости, 04.02.2023
В Алжире раскритиковали введение Канадой санкции на российские СМИ
Санкции Канады против российских СМИ и журналистов являются посягательством на свободу слова, заявил РИА Новости глава профсоюза издателей СМИ Алжира Рияд... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:39
2023-02-04T14:39
2023-02-04T14:39
в мире
алжир (республика)
канада
дмитрий горностаев
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медиа - общество
миа "россия сегодня"
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АЛЖИР, 4 фев - РИА Новости. Санкции Канады против российских СМИ и журналистов являются посягательством на свободу слова, заявил РИА Новости глава профсоюза издателей СМИ Алжира Рияд Хувейли. "Ограничения против СМИ в целом противоречат международным соглашениям, которые гласят о необходимости соблюдения свободы слова и права народов на информацию, выражение мнения и установление истины из разных источников", - отметил Хувейли. Глава алжирского профсоюза подчеркнул, что запрет на деятельность российских СМИ в европейских странах и канадские санкции являются "посягательством на свободу слова и лишением европейцев прав на получение информации". "Это давление идет вразрез с официальной западной риторикой, основанной на демократии, свободе самовыражения и разнообразии мнений", - сказал он. Хувейли добавил, что ассоциация издателей СМИ Алжира солидарна с российскими СМИ и журналистами. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции - повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.
https://ria.ru/20230204/smi-1849712584.html
https://ria.ru/20230204/gornostaev-1849677554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (республика), канада, дмитрий горностаев, россия, медиа - общество, миа "россия сегодня"
В мире, Алжир (республика), Канада, Дмитрий Горностаев, Россия, Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня"
В Алжире раскритиковали введение Канадой санкции на российские СМИ
В Алжире назвали санкции Канады против российских СМИ посягательством на свободу слова
АЛЖИР, 4 фев - РИА Новости. Санкции Канады против российских СМИ и журналистов являются посягательством на свободу слова, заявил РИА Новости глава профсоюза издателей СМИ Алжира Рияд Хувейли.
"Ограничения против СМИ в целом противоречат международным соглашениям, которые гласят о необходимости соблюдения свободы слова и права народов на информацию, выражение мнения и установление истины из разных источников", - отметил Хувейли.
Глава алжирского профсоюза подчеркнул, что запрет на деятельность российских СМИ в европейских странах и канадские санкции являются "посягательством на свободу слова и лишением европейцев прав на получение информации".
"Это давление идет вразрез с официальной западной риторикой, основанной на демократии, свободе самовыражения и разнообразии мнений", - сказал он.
Хувейли добавил, что ассоциация издателей СМИ Алжира солидарна с российскими СМИ и журналистами.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости.
Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции - повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.