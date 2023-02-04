https://ria.ru/20230204/samolet-1849781720.html
У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси
У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси - РИА Новости, 04.02.2023
У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси
Специалисты приступили к устранению неисправности лайнера, у которого при вылете из таиландского Пхукета в Москву лопнуло шасси, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:27
2023-02-04T20:27
2023-02-04T21:17
туризм
москва
пхукет (остров)
azur air
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты приступили к устранению неисправности лайнера, у которого при вылете из таиландского Пхукета в Москву лопнуло шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской авиакомпании Azur Air.Ранее в СМИ появилась информация об инциденте. Сообщалось, что у самолета при взлете произошел помпаж двигателя и лопнуло шасси, вследствие чего взлет прервали. "Технические специалисты авиакомпании уже приступили к работе по устранению неисправности. Пассажирам рейса ZF-3604 будет предоставлена гостиница, горячее питание и прохладительные напитки на время ожидания вылета в Москву — в соответствии с Федеральными авиационными правилами", — уточнили в пресс-службе перевозчика.
https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html
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РИА Новости
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москва, пхукет (остров), azur air
Туризм, Москва, Пхукет (остров), Azur Air
20:27 04.02.2023 (обновлено: 21:17 04.02.2023)
У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси
В Пхукете начали ремонт самолета, прервавшего вылет в Москву из-за лопнувшего шасси
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты приступили к устранению неисправности лайнера, у которого при вылете из таиландского Пхукета в Москву лопнуло шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской авиакомпании Azur Air.
Ранее в СМИ появилась информация об инциденте. Сообщалось, что у самолета при взлете произошел помпаж двигателя и лопнуло шасси, вследствие чего взлет прервали.
"Технические специалисты авиакомпании уже приступили к работе по устранению неисправности. Пассажирам рейса ZF-3604 будет предоставлена гостиница, горячее питание и прохладительные напитки на время ожидания вылета в Москву — в соответствии с Федеральными авиационными правилами", — уточнили в пресс-службе перевозчика.