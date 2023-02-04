https://ria.ru/20230204/samolet-1849781720.html

У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси

У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси - РИА Новости, 04.02.2023

У самолета, вылетевшего из Пхукета в Москву, лопнуло шасси

Специалисты приступили к устранению неисправности лайнера, у которого при вылете из таиландского Пхукета в Москву лопнуло шасси, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:27

2023-02-04T20:27

2023-02-04T21:17

туризм

москва

пхукет (остров)

azur air

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты приступили к устранению неисправности лайнера, у которого при вылете из таиландского Пхукета в Москву лопнуло шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской авиакомпании Azur Air.Ранее в СМИ появилась информация об инциденте. Сообщалось, что у самолета при взлете произошел помпаж двигателя и лопнуло шасси, вследствие чего взлет прервали. "Технические специалисты авиакомпании уже приступили к работе по устранению неисправности. Пассажирам рейса ZF-3604 будет предоставлена гостиница, горячее питание и прохладительные напитки на время ожидания вылета в Москву — в соответствии с Федеральными авиационными правилами", — уточнили в пресс-службе перевозчика.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

москва

пхукет (остров)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, пхукет (остров), azur air