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В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 04.02.2023
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В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС
В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС
Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:04
2023-02-04T20:16
в мире
россия
евросоюз
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что цели и задачи специальной военной операции ВС России на Украине будут выполнены, как неоднократно заявляло руководство России.Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
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в мире, россия, евросоюз, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Евросоюз, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:04 04.02.2023 (обновлено: 20:16 04.02.2023)
 
В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС

Захарова предупредила всех участников "киевской сходки" о жестком разочаровании

© Фото : Офис президента УкраиныСаммит Украина - ЕС в Киеве
Саммит Украина - ЕС в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Саммит Украина - ЕС в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всех участников киевской сходки 3 февраля сего года ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра "до последнего украинца", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что цели и задачи специальной военной операции ВС России на Украине будут выполнены, как неоднократно заявляло руководство России.
Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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В миреРоссияЕвросоюзУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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