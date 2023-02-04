15:04 04.02.2023 (обновлено: 20:16 04.02.2023)
В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС
Захарова предупредила всех участников "киевской сходки" о жестком разочаровании
© Фото : Офис президента УкраиныСаммит Украина - ЕС в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Саммит Украина - ЕС в Киеве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всех участников киевской сходки 3 февраля сего года ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра "до последнего украинца", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что цели и задачи специальной военной операции ВС России на Украине будут выполнены, как неоднократно заявляло руководство России.
Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.