https://ria.ru/20230204/sammit-1849744029.html

В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС

В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 04.02.2023

В МИД России прокомментировали итоги саммита Украина — ЕС

Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:04

2023-02-04T15:04

2023-02-04T20:16

в мире

россия

евросоюз

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участников саммита Украина – ЕС в Киеве ждет жестокое разочарование, им придется отвечать в том числе перед своим населением за финансирование геополитической игры "до последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что цели и задачи специальной военной операции ВС России на Украине будут выполнены, как неоднократно заявляло руководство России.Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.

https://ria.ru/20230204/lozh-1849689833.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)