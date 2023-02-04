https://ria.ru/20230204/ranenie-1849706476.html

Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ

Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023

Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ

Жительница Кременной в ЛНР Оксана Климентьева рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила ещё несколько ранений во время обстрела украинскими... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:17

2023-02-04T10:17

2023-02-04T10:26

специальная военная операция на украине

кременная

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Жительница Кременной в ЛНР Оксана Климентьева рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила ещё несколько ранений во время обстрела украинскими войсками ее дома. "Я вышла, открыла калитку, вышла со двора и прилетело. Слава Богу, жива осталась. Я ничего не слышала, ни бах, как обычно, ни прилёта", - говорит собеседница агентства. Она рассказала, что перевязала сама себе руку, позвала на помощь, пришли военные и оказали первую медицинскую помощь. Потом женщину отвезли в больницу. В результате полученной травмы врачам пришлось ампутировать у Оксаны часть левой руки. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и жилые районы.

https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html

кременная

донбасс

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Жительница Кременной о ранениях во время обстрела ВСУ Жительница Кременной в ЛНР рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила еще несколько ранений во время обстрела украинскими формированиями ее дома. 2023-02-04T10:17 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кременная, донбасс, луганская народная республика