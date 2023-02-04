https://ria.ru/20230204/ranenie-1849706476.html
Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ
Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ
Жительница Кременной в ЛНР Оксана Климентьева рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила ещё несколько ранений во время обстрела украинскими... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:17
2023-02-04T10:17
2023-02-04T10:26
специальная военная операция на украине
кременная
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Жительница Кременной в ЛНР Оксана Климентьева рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила ещё несколько ранений во время обстрела украинскими войсками ее дома. "Я вышла, открыла калитку, вышла со двора и прилетело. Слава Богу, жива осталась. Я ничего не слышала, ни бах, как обычно, ни прилёта", - говорит собеседница агентства. Она рассказала, что перевязала сама себе руку, позвала на помощь, пришли военные и оказали первую медицинскую помощь. Потом женщину отвезли в больницу. В результате полученной травмы врачам пришлось ампутировать у Оксаны часть левой руки. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и жилые районы.
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html
кременная
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жительница Кременной о ранениях во время обстрела ВСУ
Жительница Кременной в ЛНР рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила еще несколько ранений во время обстрела украинскими формированиями ее дома.
2023-02-04T10:17
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PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донбасс, Луганская Народная Республика
10:17 04.02.2023 (обновлено: 10:26 04.02.2023)
Жительница Кременной рассказала, как получила ранение из-за обстрелов ВСУ
Жительница Кременной рассказала, как осталась без руки из-за украинских обстрелов
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Жительница Кременной в ЛНР Оксана Климентьева рассказала РИА Новости, как осталась без руки и получила ещё несколько ранений во время обстрела украинскими войсками ее дома.
"Я вышла, открыла калитку, вышла со двора и прилетело. Слава Богу, жива осталась. Я ничего не слышала, ни бах, как обычно, ни прилёта", - говорит собеседница агентства.
Она рассказала, что перевязала сама себе руку, позвала на помощь, пришли военные и оказали первую медицинскую помощь. Потом женщину отвезли в больницу.
В результате полученной травмы врачам пришлось ампутировать у Оксаны часть левой руки.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе
обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и жилые районы.