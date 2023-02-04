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Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ - РИА Новости, 04.02.2023
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Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ
Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ - РИА Новости, 04.02.2023
Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ
Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", в рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) построит Центр инноваций и импортозамещения в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:12
2023-02-04T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", в рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) построит Центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей. Строительство займет 2,5 года, после его завершения появится около 230 новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что новый объект займет площадь более 14 тысяч квадратных метров, где разместятся высокотехнологичные производства и будут созданы оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки инновационной продукции.Так, арендаторами площадок нового Центра смогут стать высокотехнологичные компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора.Также уточняется, что объект будет обеспечен всей инфраструктурой для комфортной работы сотрудников будущих компаний-резидентов. Наряду со помещениями для научно-исследовательской деятельности, здесь расположатся бытовые и административные здания, а также паркинги для легкового и грузового транспорта.
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Влада Копылова
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:12 04.02.2023
 

Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", в рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) построит Центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей. Строительство займет 2,5 года, после его завершения появится около 230 новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что новый объект займет площадь более 14 тысяч квадратных метров, где разместятся высокотехнологичные производства и будут созданы оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки инновационной продукции.

Так, арендаторами площадок нового Центра смогут стать высокотехнологичные компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора.

Также уточняется, что объект будет обеспечен всей инфраструктурой для комфортной работы сотрудников будущих компаний-резидентов. Наряду со помещениями для научно-исследовательской деятельности, здесь расположатся бытовые и административные здания, а также паркинги для легкового и грузового транспорта.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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