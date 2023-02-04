Заммэра Ефимов: 230 рабочих мест появится в ТиНАО благодаря программе МПТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", в рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) построит Центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей. Строительство займет 2,5 года, после его завершения появится около 230 новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что новый объект займет площадь более 14 тысяч квадратных метров, где разместятся высокотехнологичные производства и будут созданы оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки инновационной продукции.
Так, арендаторами площадок нового Центра смогут стать высокотехнологичные компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора.
Также уточняется, что объект будет обеспечен всей инфраструктурой для комфортной работы сотрудников будущих компаний-резидентов. Наряду со помещениями для научно-исследовательской деятельности, здесь расположатся бытовые и административные здания, а также паркинги для легкового и грузового транспорта.
"Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей. Строительство займет 2,5 года, после его завершения появится около 230 новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что новый объект займет площадь более 14 тысяч квадратных метров, где разместятся высокотехнологичные производства и будут созданы оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки инновационной продукции.
Так, арендаторами площадок нового Центра смогут стать высокотехнологичные компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора.
Также уточняется, что объект будет обеспечен всей инфраструктурой для комфортной работы сотрудников будущих компаний-резидентов. Наряду со помещениями для научно-исследовательской деятельности, здесь расположатся бытовые и административные здания, а также паркинги для легкового и грузового транспорта.