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Биография Михаила Пришвина

Биография Михаила Пришвина - РИА Новости, 04.02.2023

Биография Михаила Пришвина

Русский и советский писатель, прозаик и публицист Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля (23 января по старому стилю) 1873 года в имении Хрущево-Левшино... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T02:00

2023-02-04T02:00

2023-02-04T02:00

справки

михаил пришвин

россия

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Русский и советский писатель, прозаик и публицист Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля (23 января по старому стилю) 1873 года в имении Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии в обеспеченной семье. Вместе с ним в ней воспитывались трое братьев и сестра.В 1883 году из деревенской школы Пришвин был переведен в первый класс Елецкой классической гимназии, откуда был отчислен из четвертого класса из-за конфликта с учителем. Переехал к родственникам в Тюмень, где окончил реальное училище.В 1893 году Пришвин сдал экстерном экзамены за полный курс гимназии и поступил в Рижское политехническое училище на химико-агрономическое отделение.В период учебы в Риге примкнул к студенческому марксистскому кружку, за что в 1897 году был арестован.Год провел в тюрьме. В 1900 году, после двухлетней ссылки в Елец, уехал учиться в Германию. В 1902 году окончил Лейпцигский университет по специальности "инженер-землеустроитель".Вернувшись в Россию, три года работал агрономом в хозяйствах Орловской, Тульской и Санкт-Петербургской губерний, написал несколько книг и статей по сельскому хозяйству. Тогда же открыл в себе способности к литературе.Первый рассказ Пришвина "Домик в тумане" (1904) не сохранился.Литературным дебютом в художественной прозе стал рассказ "Сашок", опубликованный в детском журнале "Родничок" в 1906 году.Летом того же года Пришвин совершил путешествие с этнографической экспедицией на русский Север в Олонецкую губернию (ныне территории Ленинградской, Вологодской областей и Карелии). Путешествуя по Выговскому краю (так писатель называл Поморье) собрал 38 народных сказок и написал свою первую книгу "В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края" (1907), за которую получил Малую серебряную медаль Русского географического общества (РГО). В книгу вошли путевые очерки наблюдений за природой, бытом и речью северян. Она принесла Пришвину известность.С 1907 года Пришвин начал сотрудничество с рядом газет в качестве корреспондента.В том же году РГО поручило писателю вновь отправиться на Север записывать памятники русского фольклора. Объехав Карелию, добрался до Архангельска по Двине, выходил в открытое море, на рыбацком судне плавал по Северному Ледовитому океану. Оттуда на пароходе отправился в Норвегию. Итогом поездки стала книга "За волшебным колобком: Из записок на крайнем севере России и Норвегии" (1908).С 1908 года очерки и рассказы Пришвина стали регулярно печататься в разных изданиях.В период 1908-1912 годов сильное влияние на творчество писателя оказали модернисты. Оно, в частности, отобразилось в сборнике "У стен града невидимого" ("Светлое озеро", 1909), рассказах "Никон Староколенный" (1912), "Бабья лужа" (1912), "Крутоярский зверь" (1911), "Птичье кладбище" (1911).В 1909 году поездка в среднеазиатские степи за реку Иртыш отразилась в цикле лирических очерков "Черный араб" (1910), где окончательно оформился талант Пришвина переплавлять свои наблюдения в поэтическую картину жизни рядом с природой.Впечатления от его путешествия на Алтай легли в основу очерка "Адам и Ева" (1911).В 1912-1914 годах вышло первое собрание сочинений писателя в трех томах.В годы Первой мировой войны (1914-1918) Пришвин занимался документалистикой, работал военным корреспондентом, выезжал на фронт.Октябрьскую революцию 1917 года писатель воспринял негативно. Будучи сторонником эсеров, критиковал большевиков, в том числе и в прессе. С осени 1917 года по весну 1918 годов Пришвин входил в редакцию меньшевистской газеты "Воля народа". Публикация антибольшевистских статей в издании повлекла двухнедельный арест писателя. После освобождения в январе 1918 года Пришвин переехал из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) в имение матери под Ельцом, которое затем было реквизировано. После этого работал библиотекарем, школьным учителем.В 1920-е годы он занимался краеведением и охотой, написал серию охотничьих рассказов, которые затем составили сборник "Календарь природы" (1935).В 1922 году написал повесть "Мирская чаша", опубликованную без купюр в 1990 году.В 1925 году на основе дневников создал цикл очерков "Родники Берендея", поэтичные наблюдения над природой с жизнеутверждающими философскими раздумьями.Одно из главных произведений Пришвина – автобиографический роман "Кащеева цепь" (1927) – было посвящено становлению в человеке творческой личности.В 1927-1930 годах вышел семитомник сочинений Пришвина с предисловием знаменитого писателя Максима Горького. В период 1927-1931 годов Пришвин входил в литературную группу "Перевал".Летом 1933 года посетил Соловки и Хибины (Кольский полуостров), строительство Беломорско-Балтийского канала. Из путешествия помимо записей привез фотопленки.В 1935 году отправился в северные леса на Пинегу (Архангельская область), итогом путешествия стал цикл рассказов "Берендеева чаща" (1939), а много лет спустя – повесть "Корабельная чаща" (1954).После поездки в 1936 году в Кабардино-Балкарию Пришвин написал несколько рассказов, объединенных в цикл "Кавказские рассказы".В 1940 году опубликовал поэму о любви "Фацелия" на основе своих дневниковых миниатюр.С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) писатель жил в эвакуации в деревне Усолье Ярославской области, в 1943 году вернулся в Москву. В военные годы написал рассказы "Праздник" (1941), "О чем шепчутся раки (1941)", "Рассказы о ленинградских детях" (1943), "Большая дорога" (1943), "Повесть нашего времени" (1944), "Лесная капель" (1944), "Лесной доктор" (1944) и др.В советские годы за Пришвиным закрепилась репутация детского писателя, певца русской природы, язык которого придавал словам особый колорит. Путешествуя по всему СССР, на эту тему он создал десятки рассказов, дневниковые записи, повести. Всего писатель совершил 11 путешествий: пять – до революции и шесть после.В числе последних крупных произведений литератора – сказка-быль "Кладовая солнца" (1945), "Осударева дорога" (1938-1953).Главным произведением всей жизни Пришвин считал свои дневники, которые вел практически ежедневно в период 1905-1954 годов. Без купюр они увидели свет в 18 томах лишь в 1991-2017 годах. Как по охвату времени, так и по объему, эти записи представляют собой уникальную летопись отечественной истории.Пришвин хорошо разбирался в музыке, играл на разных инструментах, любил охоту. Профессионально занимался фотографией, иллюстрируя свои книги кадрами из путешествий. Сохранился фотоархив Пришвина с более чем двумя тысячами кадров.В ночь на 16 января 1954 года Михаил Пришвин скончался. Был похоронен на Введенском кладбище в Москве.Был дважды женат. В первом браке родились трое сыновей. Второй супругой была его секретарь Валерия Лиорко (Лебедева).В числе наград писателя – орден Трудового Красного Знамени (1943), орден "Знак Почета" (1939).В деревне Дунино (Московская область) действует дом-музей Михаила Пришвина, в котором с 1946 года жил писатель. Является отделом Государственного Литературного Музея. В 1981 году Орловской областной детской библиотеке было присвоено имя Михаила Пришвина. В городе Ельце Липецкой области действует средняя школа № 1 им. Михаила Пришвина, памятник истории и культуры мирового значения. В 1974 году именем писателя была названа улица на севере Москвы, его именем также были названы улицы в разных городах СССР.В 2002 году в Ельце был установлен бюст писателя. В 2015 году в Сергиево-Посадском парке Скитские пруды (Московская область) открылся памятник писателю. В 2004 году постановлением губернатора Московской области была учреждена областная литературная премия имени М.М. Пришвина за прозу на тему любви к родному краю. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил пришвин, россия