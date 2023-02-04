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Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили - РИА Новости, 04.02.2023

Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:36

2023-02-04T18:36

2023-02-04T18:36

происшествия

троицк

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. "Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Троицке. ...В 18.03 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что горели мебель и вещи на лоджиях трех этажей "на общей площади около 24 квадратных метров".

троицк

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, троицк, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)