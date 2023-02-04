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Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили - РИА Новости, 04.02.2023
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Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили - РИА Новости, 04.02.2023
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:36
2023-02-04T18:36
происшествия
троицк
москва
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. "Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Троицке. ...В 18.03 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что горели мебель и вещи на лоджиях трех этажей "на общей площади около 24 квадратных метров".
троицк
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россия
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происшествия, троицк, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Троицк, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:36 04.02.2023
 
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Пожар в многоэтажном доме в столичном Троицке, где горели лоджии трех этажей, потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС.
"Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Троицке. ...В 18.03 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горели мебель и вещи на лоджиях трех этажей "на общей площади около 24 квадратных метров".
 
ПроисшествияТроицкМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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