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Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили - РИА Новости, 04.02.2023
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:36
2023-02-04T18:36
2023-02-04T18:36
происшествия
троицк
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар потушили в многоэтажном доме в Троицке в Москве, где горели вещи на лоджиях трех этажей, сообщает МЧС. "Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Троицке. ...В 18.03 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что горели мебель и вещи на лоджиях трех этажей "на общей площади около 24 квадратных метров".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, троицк, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Троицк, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Пожар в многоэтажном доме в столичном Троицке, где горели лоджии трех этажей, потушили