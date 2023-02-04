https://ria.ru/20230204/pozhar-1849769212.html
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома - РИА Новости, 04.02.2023
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома
Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:26
2023-02-04T18:26
2023-02-04T18:26
происшествия
троицк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803938228_0:200:3252:2029_1920x0_80_0_0_21160b050250ea84d631b4572c7eb414.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Троицк, Академическая площадь, дом 3 ... Происходит загорание на 10, 11, 13-м этажах 17-этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди самостоятельно покидают подъезд. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230129/pozhar-1848228940.html
троицк
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803938228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35afab72ec072fc817a3f9e7de178501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, троицк, москва
Происшествия, Троицк, Москва
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома
Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, информации о пострадавших нет