https://ria.ru/20230204/pozhar-1849769212.html

В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома

В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома - РИА Новости, 04.02.2023

В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома

Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:26

2023-02-04T18:26

2023-02-04T18:26

происшествия

троицк

москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Троицк, Академическая площадь, дом 3 ... Происходит загорание на 10, 11, 13-м этажах 17-этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди самостоятельно покидают подъезд. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230129/pozhar-1848228940.html

троицк

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, троицк, москва