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В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома - РИА Новости, 04.02.2023
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В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома - РИА Новости, 04.02.2023
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома
Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:26
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происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Троицк, Академическая площадь, дом 3 ... Происходит загорание на 10, 11, 13-м этажах 17-этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди самостоятельно покидают подъезд. Информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, троицк, москва
Происшествия, Троицк, Москва
18:26 04.02.2023
 
В Троицке загорелись три этажа 17-этажного жилого дома

Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, информации о пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у загоревшегося жилого дома в Москве
Автомобили экстренных служб у загоревшегося жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у загоревшегося жилого дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Три этажа горят в 17-этажном жилом доме в Троицке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Троицк, Академическая площадь, дом 3 ... Происходит загорание на 10, 11, 13-м этажах 17-этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, люди самостоятельно покидают подъезд. Информации о пострадавших не поступало.
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