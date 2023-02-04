https://ria.ru/20230204/pozhar-1849768410.html

В Ново-Переделкино загорелось кафе

В Ново-Переделкино загорелось кафе - РИА Новости, 04.02.2023

В Ново-Переделкино загорелось кафе

Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в кафе "Библиотека" в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:10

2023-02-04T18:10

2023-02-04T18:19

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832968335_0:112:1082:720_1920x0_80_0_0_f4df8c40b7388095dd9fbb1672852f16.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в кафе "Библиотека" в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, поступило сообщение о пожаре в доме 9 по Новоорловской улице. "Происходило загорание вентилируемого фасада кафе на общей площади около 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дымился утеплитель. В 17.20 пожар был ликвидирован, 14 человек самостоятельно покинули кафе до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Примечательно, что в пятницу в деревне Аксиньино Одинцовского городского округа Подмосковья произошел пожар в ресторане "Букинист".

https://ria.ru/20230101/restoran-1842704514.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская область (подмосковье)