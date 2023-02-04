https://ria.ru/20230204/pozhar-1849768410.html
В Ново-Переделкино загорелось кафе
В Ново-Переделкино загорелось кафе - РИА Новости, 04.02.2023
В Ново-Переделкино загорелось кафе
Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в кафе "Библиотека" в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:10
2023-02-04T18:10
2023-02-04T18:19
происшествия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в кафе "Библиотека" в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, поступило сообщение о пожаре в доме 9 по Новоорловской улице. "Происходило загорание вентилируемого фасада кафе на общей площади около 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дымился утеплитель. В 17.20 пожар был ликвидирован, 14 человек самостоятельно покинули кафе до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Примечательно, что в пятницу в деревне Аксиньино Одинцовского городского округа Подмосковья произошел пожар в ресторане "Букинист".
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
18:10 04.02.2023 (обновлено: 18:19 04.02.2023)
В Ново-Переделкино загорелось кафе
В Ново-Переделкино в кафе "Библиотека" произошел пожар на площади 40 квадратных метров
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в кафе "Библиотека" в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, поступило сообщение о пожаре в доме 9 по Новоорловской улице.
"Происходило загорание вентилируемого фасада кафе на общей площади около 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дымился утеплитель. В 17.20 пожар был ликвидирован, 14 человек самостоятельно покинули кафе до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.
Примечательно, что в пятницу в деревне Аксиньино Одинцовского городского округа Подмосковья
произошел пожар в ресторане "Букинист".