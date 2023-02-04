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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/poteri-1849741478.html
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:45
2023-02-04T14:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, а в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 04.02.2023 (обновлено: 14:50 04.02.2023)
 
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости
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Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, а в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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