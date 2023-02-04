https://ria.ru/20230204/poteri-1849741478.html

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2023

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:45

2023-02-04T14:45

2023-02-04T14:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, а в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины