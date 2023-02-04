https://ria.ru/20230204/poteri-1849741478.html
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:45
2023-02-04T14:45
2023-02-04T14:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9a92d86686f5ae75eefe8d90c2e610f.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении уничтожила за сутки два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, а в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781464_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f5c2d5d11dc2949c861de73965a8dc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 04.02.2023 (обновлено: 14:50 04.02.2023)
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении