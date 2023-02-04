https://ria.ru/20230204/postradavshie-1849773828.html
При взрыве в Кабуле пострадали два человека
При взрыве в Кабуле пострадали два человека - РИА Новости, 04.02.2023
При взрыве в Кабуле пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:05
2023-02-04T19:05
2023-02-04T19:08
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg
КАБУЛ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. Взрыв произошел во втором районе столицы Афганистана, где находятся президентский дворец и ряд правительственных зданий. По словам представителя полиции, взрывное устройство было прикреплено к кузову автомобиля. Посольство РФ в Кабуле находится в 12 километрах от места взрыва.
https://ria.ru/20230111/terrorist-smertnik-1844179100.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4996534b32b29c783fc03251f364e900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, россия
В мире, Кабул (город), Афганистан, Россия
19:05 04.02.2023 (обновлено: 19:08 04.02.2023)
При взрыве в Кабуле пострадали два человека
При взрыве в Кабуле пострадали два человека, полиция начала расследование инцидента