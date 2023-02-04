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При взрыве в Кабуле пострадали два человека - РИА Новости, 04.02.2023
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При взрыве в Кабуле пострадали два человека
При взрыве в Кабуле пострадали два человека - РИА Новости, 04.02.2023
При взрыве в Кабуле пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:05
2023-02-04T19:08
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КАБУЛ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. Взрыв произошел во втором районе столицы Афганистана, где находятся президентский дворец и ряд правительственных зданий. По словам представителя полиции, взрывное устройство было прикреплено к кузову автомобиля. Посольство РФ в Кабуле находится в 12 километрах от места взрыва.
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
В мире, Кабул (город), Афганистан, Россия
19:05 04.02.2023 (обновлено: 19:08 04.02.2023)
 
При взрыве в Кабуле пострадали два человека

При взрыве в Кабуле пострадали два человека, полиция начала расследование инцидента

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
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КАБУЛ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.
Взрыв произошел во втором районе столицы Афганистана, где находятся президентский дворец и ряд правительственных зданий.
По словам представителя полиции, взрывное устройство было прикреплено к кузову автомобиля.
Посольство РФ в Кабуле находится в 12 километрах от места взрыва.
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