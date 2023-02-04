https://ria.ru/20230204/postradavshie-1849773828.html

При взрыве в Кабуле пострадали два человека

При взрыве в Кабуле пострадали два человека - РИА Новости, 04.02.2023

При взрыве в Кабуле пострадали два человека

По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:05

2023-02-04T19:05

2023-02-04T19:08

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КАБУЛ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Кабуле, правоохранители начали расследование инцидента, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. Взрыв произошел во втором районе столицы Афганистана, где находятся президентский дворец и ряд правительственных зданий. По словам представителя полиции, взрывное устройство было прикреплено к кузову автомобиля. Посольство РФ в Кабуле находится в 12 километрах от места взрыва.

https://ria.ru/20230111/terrorist-smertnik-1844179100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кабул (город), афганистан, россия