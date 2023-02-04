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Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2023
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Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе
Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2023
Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе
Похолодание до минус 11 градусов и высокое атмосферное давление ожидает Московский регион на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:14
2023-02-04T14:14
общество
москва
погода
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 11 градусов и высокое атмосферное давление ожидает Московский регион на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. Отмечается, что в понедельник в формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Активно растущее атмосферное давление практически полностью прекратит осадки, и ночью, в условиях прояснений, температура понизится до минус 4-9 градусов, дневная температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. "Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник. Ночью в Москве около минус 10 градусов, по области минус 8−13 градусов, на востоке и северо-востоке Центрального округа до минус 13−18 градусов. В дневные часы термометры покажут минус 3-8 градусов, местами до минус 11 градусов. Отметим очень высокое атмосферное давление, например в столице в этот день оно составит 764–765 миллиметров ртутного столба, что на 17–18 единиц выше положенного", - говорится в сообщении. Добавляется, что в среду показания барометров начнут активно падать, и небо вновь затянут облака очередного тёплого фронтального раздела, который уже днём в среду повысит температуру до 0 - минус 5 градусов. "В четверг и пятницу в регион вернется еврозима – погода станет пасмурной, местами возможны слабые осадки, гололедица, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки. Следующую попытку вернуть себе власть над погодой на Русской равнине зима предпримет в середине третьей пятидневки февраля", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20230204/moskva-1849687231.html
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общество, москва, погода, россия
Общество, Москва, Погода, Россия
14:14 04.02.2023
 
Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Москвичей предупредили о похолодании до минус 11 градусов на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 11 градусов и высокое атмосферное давление ожидает Московский регион на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести.
Отмечается, что в понедельник в формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Активно растущее атмосферное давление практически полностью прекратит осадки, и ночью, в условиях прояснений, температура понизится до минус 4-9 градусов, дневная температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов.
Гололедица - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
"Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник. Ночью в Москве около минус 10 градусов, по области минус 8−13 градусов, на востоке и северо-востоке Центрального округа до минус 13−18 градусов. В дневные часы термометры покажут минус 3-8 градусов, местами до минус 11 градусов. Отметим очень высокое атмосферное давление, например в столице в этот день оно составит 764–765 миллиметров ртутного столба, что на 17–18 единиц выше положенного", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в среду показания барометров начнут активно падать, и небо вновь затянут облака очередного тёплого фронтального раздела, который уже днём в среду повысит температуру до 0 - минус 5 градусов.
"В четверг и пятницу в регион вернется еврозима – погода станет пасмурной, местами возможны слабые осадки, гололедица, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки. Следующую попытку вернуть себе власть над погодой на Русской равнине зима предпримет в середине третьей пятидневки февраля", - уточнили в сообщении.
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