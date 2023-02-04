https://ria.ru/20230204/pokholodanie-1849736396.html

Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2023

Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Похолодание до минус 11 градусов и высокое атмосферное давление ожидает Московский регион на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:14

2023-02-04T14:14

2023-02-04T14:14

общество

москва

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Похолодание до минус 11 градусов и высокое атмосферное давление ожидает Московский регион на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. Отмечается, что в понедельник в формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Активно растущее атмосферное давление практически полностью прекратит осадки, и ночью, в условиях прояснений, температура понизится до минус 4-9 градусов, дневная температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. "Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник. Ночью в Москве около минус 10 градусов, по области минус 8−13 градусов, на востоке и северо-востоке Центрального округа до минус 13−18 градусов. В дневные часы термометры покажут минус 3-8 градусов, местами до минус 11 градусов. Отметим очень высокое атмосферное давление, например в столице в этот день оно составит 764–765 миллиметров ртутного столба, что на 17–18 единиц выше положенного", - говорится в сообщении. Добавляется, что в среду показания барометров начнут активно падать, и небо вновь затянут облака очередного тёплого фронтального раздела, который уже днём в среду повысит температуру до 0 - минус 5 градусов. "В четверг и пятницу в регион вернется еврозима – погода станет пасмурной, местами возможны слабые осадки, гололедица, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки. Следующую попытку вернуть себе власть над погодой на Русской равнине зима предпримет в середине третьей пятидневки февраля", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20230204/moskva-1849687231.html

https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, россия