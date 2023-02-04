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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.02.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:49
2023-02-04T09:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в Москве в субботу будет формировать теряющий силу циклон. Погода преимущественно облачная, местами возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем в столице минус 1-плюс 1 градус, на территории Подмосковья от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру показания барометров составят 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
09:49 04.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают небольшой снег и до одного градуса тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в Москве в субботу будет формировать теряющий силу циклон. Погода преимущественно облачная, местами возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем в столице минус 1-плюс 1 градус, на территории Подмосковья от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру показания барометров составят 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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