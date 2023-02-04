https://ria.ru/20230204/pogoda-1849703433.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:49

2023-02-04T09:49

2023-02-04T09:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в Москве в субботу будет формировать теряющий силу циклон. Погода преимущественно облачная, местами возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем в столице минус 1-плюс 1 градус, на территории Подмосковья от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру показания барометров составят 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус